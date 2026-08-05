التصفيات التمهيدية لدوري النخبة الآسيوي تنطلق الأسبوع المقبل

تنطلق الأسبوع المقبل منافسات الدور التمهيدي لبطولتي دوري أبطال آسيا للنخبة ودوري أبطال آسيا الثاني لموسم 2026 - 2027، عبر سبع مواجهات فاصلة من مباراة واحدة، تتنافس خلالها الأندية على بطاقات التأهل إلى مرحلتي الدوري والمجموعات.

وسيتم حسم أربع بطاقات مؤهلة إلى مرحلة الدوري في دوري أبطال آسيا للنخبة، بواقع بطاقتين لمنطقتي الغرب والشرق، من خلال أربع مباريات تقام يوم 11 أغسطس (آب) (الثلاثاء)، على أن تنتقل الفرق الخاسرة مباشرة إلى دور المجموعات في دوري أبطال آسيا الثاني.

أما في دوري أبطال آسيا الثاني، فتقام يوم 12 أغسطس (الأربعاء) مواجهتان في منطقة الغرب لحسم بطاقتين إلى دور المجموعات، فيما ستنتقل الفرق الخاسرة مباشرة إلى دور المجموعات في دوري التحدي الآسيوي.

وسيتم إدراج الفرق الفائزة في قرعة مرحلة الدوري لدوري أبطال آسيا للنخبة وقرعة دور المجموعات لدوري أبطال آسيا الثاني، والمقرر إقامتهما يوم 18 أغسطس في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

كما أعلن الاتحاد الآسيوي أن المباراة التمهيدية الخاصة بمنطقة الشرق في دوري أبطال آسيا الثاني ستقام يوم 31 أغسطس، بعد التشاور مع الأطراف المعنية.

يطمح باختاكور الأوزبكي إلى العودة مجدداً إلى نخبة القارة بعد غيابه عن النسخة الماضية، حيث يسعى إلى المشاركة للمرة العشرين في تاريخ البطولة بنظامها الحديث، وهو رقم لا يتفوق عليه سوى الهلال السعودي الذي شارك في 21 نسخة.

ويستضيف باختاكور، وصيف الدوري الأوزبكي وبطل الكأس المحلية في موسم 2025 - 2026، فريق الحسين الأردني عند الساعة الثامنة مساءً على ملعب باختاكور في طشقند. ويأمل الحسين في بلوغ مرحلة الدوري للمرة الأولى، بعدما حقق الثنائية المحلية الموسم الماضي بإحراز لقب الدوري للمرة الثالثة توالياً وكأس الأردن لأول مرة في تاريخه.

وفي أبوظبي، يستضيف الجزيرة الإماراتي نظيره الاتحاد السعودي على ملعب محمد بن زايد عند الساعة الثامنة مساءً.

ويتطلع الجزيرة إلى تسجيل مشاركته الحادية عشرة في البطولة، بعدما كان آخر ظهور له في نسخة 2022 التي ودعها من دور المجموعات، مستفيداً من احتلاله المركز الرابع في الدوري الإماراتي الموسم الماضي.

في المقابل، يسعى الاتحاد إلى بلوغ البطولة للمرة الرابعة عشرة والعودة مباشرة بعد خروجه من ربع نهائي النسخة الماضية. ويملك الفريق السعودي لقبين في سجله أحرزهما عامي 2004 و2005، وتأهل إلى الدور التمهيدي بعد إنهائه الدوري السعودي في المركز الخامس الموسم الماضي.

وسبق للفريقين أن التقيا مرتين فقط في دور المجموعات عام 2009، وانتهت المباراتان بالتعادل بنتيجتي 0 - 0 و1 - 1.

وفي الشرق... يأمل غانغوون الكوري الجنوبي في العودة إلى البطولة بعد أن بلغ دور الـ16 في أول مشاركة قارية له الموسم الماضي، عندما يستضيف غامبا أوساكا الياباني على ملعب غانغنونغ عند الساعة السابعة والنصف مساءً.

وأنهى غانغوون الدوري الكوري في المركز الخامس الموسم الماضي، بينما يسعى غامبا أوساكا إلى تسجيل مشاركته الحادية عشرة في البطولة والأولى منذ عام 2021، بعدما أحرز لقب دوري أبطال آسيا الثاني الموسم الماضي، إلى جانب تتويجه سابقاً بلقب دوري أبطال آسيا عام 2008.

وفي أستراليا، يستضيف أديلايد يونايتد فريق كونغ آن هانوي الفيتنامي على ملعب هيندمارش عند الساعة السابعة مساءً.

ويتطلع أديلايد، وصيف نسخة 2008، إلى العودة للمشاركة القارية لأول مرة منذ عام 2017، بعدما أنهى الدوري الأسترالي وصيفاً في موسم 2025 - 2026.

أما كونغ آن هانوي، الذي أحرز لقب الدوري الفيتنامي للمرة الثالثة في تاريخه الموسم الماضي، فيسعى إلى تسجيل أول مشاركة له في دوري أبطال آسيا للنخبة.

يستضيف إيست بنغال الهندي نظيره العربي الكويتي على ملعب فيفيكاناندا يوبا بهاراتي في كولكاتا عند الساعة السابعة مساءً.

ويعود إيست بنغال إلى البطولة بعد تتويجه بلقب الدوري الهندي للمرة الرابعة والأولى منذ موسم 2003 - 2004، ويطمح للمشاركة التاسعة في تاريخه بعدما كان آخر ظهور له عام 2015.

أما العربي، وصيف الدوري الكويتي الموسم الماضي، فيسعى إلى تسجيل مشاركته الرابعة في البطولة.

وفي المباراة الثانية، يستضيف أركاداغ التركماني فريق غوا الهندي على ملعب أركاداغ عند الساعة الثامنة مساءً.

ويأمل أركاداغ في الظهور للموسم الثاني توالياً بعدما بلغ دور الـ16 في مشاركته الأولى الموسم الماضي، كما يدخل اللقاء بسجل استثنائي يتمثل في الفوز بجميع مبارياته في الدوري والكأس خلال المواسم الثلاثة الأخيرة، بإجمالي 99 انتصاراً متتالياً.

في المقابل، يطمح غوا إلى الظهور الثاني في البطولة بعد مشاركته في دور المجموعات الموسم الماضي، مستفيداً من تتويجه بكأس السوبر في الهند للمرة الثالثة في تاريخه خلال موسم 2025 - 2026.

تتجدد المواجهة بين بيرسيب باندونغ الإندونيسي ومانيلا ديغر الفلبيني في الدور التمهيدي للموسم الثاني على التوالي، حيث يلتقي الفريقان يوم 31 أغسطس على ملعب غيلورا باندونغ لاوتان أبي.

وكان بيرسيب قد تفوق في المواجهة السابقة قبل أن يبلغ دور الـ16، ويأمل هذه المرة في التأهل للمشاركة الرابعة في دوري أبطال آسيا الثاني، بعدما توج بلقب الدوري الإندونيسي للمرة الخامسة في تاريخه والثالثة توالياً.

في المقابل، يسعى مانيلا ديغر إلى تحقيق مفاجأة وإقصاء منافسه، من أجل تسجيل أول مشاركة آسيوية في تاريخه، بعدما أحرز أول لقب دوري محلي في موسم 2025 - 2026.