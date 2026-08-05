فضيحة غش تدفع جامعة المكسيك الوطنية إلى إعادة امتحان القبول لـ58 ألف طالب

في خطوة غير مسبوقة أثارت جدلاً واسعاً في المكسيك، أعلنت جامعة المكسيك الوطنية المستقلة (UNAM)، أكبر وأعرق جامعات البلاد، إلزام نحو 58 ألف طالب وطالبة بإعادة امتحان القبول، بعد أن أثارت النتائج المرتفعة بشكل غير معتاد شكوكاً حول وقوع عمليات غش واسعة خلال الاختبار الذي أُجري للمرة الأولى بالكامل عبر الإنترنت. وفقاً لصحيفة «الغارديان».

وقالت الجامعة إن الامتحان الجديد سيُجرى حضورياً، بعدما أظهرت مراجعة النتائج أن نظام المراقبة الإلكتروني، الذي اعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعرف على الوجه والصوت، لم يكن كافياً لمنع التلاعب، ما أدى إلى إلغاء آلاف النتائج وإعادة النظر في إجراءات القبول.

وقال رئيس الجامعة ليوناردو لومِلي: «إن المؤسسة تتحمل مسؤولية تصحيح الأخطاء والحفاظ على نزاهة العملية التعليمية»، مؤكداً أن الجامعة تعرف كيف تعترف بأخطائها وتصحح مسارها، وأن القرار يأتي من أجل حماية العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.

وكان نحو 160 ألف طالب قد خضعوا لامتحان القبول هذا الصيف، للتنافس على 21.962 مقعداً فقط. إلا أن النتائج أثارت علامات استفهام واسعة، بعدما قفزت نسبة الطلاب الذين حصلوا على 100 درجة أو أكثر من أصل 120 إلى 16 في المائة، مقارنة بمتوسط بلغ 3.5 في المائة فقط خلال الفترة بين عامي 2021 و2025.

وكان برنامج الطب الأكثر إثارة للانتباه، إذ حصل نحو 30 في المائة من المتقدمين على درجات مرتفعة، مقابل 9 في المائة فقط في العام السابق.

وتحولت القضية إلى أزمة وطنية، بعدما أشارت الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم إلى احتمال تدخل النيابة العامة إذا ثبت وجود مخالفات جنائية، مؤكدة أن أي عملية احتيال ستخضع للتحقيق.

وشهدت العاصمة مكسيكو سيتي احتجاجات من مئات الطلاب اعتراضاً على إعادة الامتحان، مطالبين بحماية حقوق الذين اجتازوا الاختبار بشكل نزيه.

وكانت الجامعة قد أعلنت إلغاء 3.174 اختباراً بسبب مخالفات شملت انتحال الهوية، والحصول على مساعدة خارجية، واستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي. كما تقدمت ببلاغ جنائي للتحقيق مع أفراد وشركات يُشتبه في تقديمهم خدمات احتيالية للمتقدمين.

وأدت الفضيحة إلى تعليق إجراءات القبول وتشكيل لجنة فنية لمراجعة نتائج نحو 158.712 طالباً، في أكبر أزمة تواجهها الجامعة خلال تاريخها الممتد لأكثر من 115 عاماً.

كما أعلنت الجامعة تأجيل بدء العام الدراسي للطلاب الجدد إلى 31 أغسطس (آب)، بدلاً من 10 أغسطس، إلى حين الانتهاء من إعادة الاختبار وإعلان النتائج النهائية.