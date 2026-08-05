ملاكم أفغاني متهم بقتل امرأة بريطانية في أثينا يمثل أمام المحكمة

مثُل ملاكم محترف عمره 26 عاما من أفغانستان، أمام المحكمة اليوم الأربعاء، بتهمة قتل امرأة اسكتلندية عُثر على جثتها داخل حقيبة سفر في وسط أثينا الشهر الماضي.

وحددت الشرطة هوية الضحية بأنها إليزابيث جين روس (38 عاماً)، وهي عاملة إغاثة كانت مفقودة منذ 15 يوليو (تموز).

وعثر على جثة روس ملفوفة بقماش أسود، يوم 18 يوليو داخل حقيبة سفر خضراء تركت في موقع بناء مهجور في حي كيبسلي المزدحم، حيث كان يقيم المشتبه به.

وقال أحد المسؤولين إن تحلل الجثة أدى إلى فشل تحديد سبب موتها في فحص ما بعد الوفاة، لكنه لم يستبعد احتمال الاختناق. وولد المشتبه به، وهو ملاكم محترف وفقاً لزوجته، في أفغانستان. وحصل على حق اللجوء، وشارك في أعمال تطوعية مع الضحية، حسب مسؤولي الشرطة.

وألقي القبض عليه يوم الأحد، وقال أحد المسؤولين إن المشتبه به ينفي تهم القتل. وأخبر الشرطة بأنه عثر على جثة روس في حمام شقة، فانتابه الذعر، فوضعها في حقيبة، وحاول التخلص منها.

مبنى مهجور عُثر فيه على جثة امرأة بريطانية تبلغ 38 عاماً تدعى إليزابيث روس داخل حقيبة سفر (رويترز)

وأضاف المسؤول أن المشتبه به يواجه تهم القتل غير العمد، والسرقة، وحيازة سلاح ناري غير مرخص، بعد أن عثرت الشرطة على سكين، ومسدس مقلد في شقته. وقد تتغير هذه التهم مع تطور القضية.

وتقول الشرطة إنه استخدم البطاقة المصرفية لروس لسحب أموال بعد وفاتها، وربما استخدم هاتفها لإرسال رسائل توحي بأنها على قيد الحياة.

وقال أحد المسؤولين إن روس، وهي معالجة نفسية معتمدة، ومتطوعة في منظمات مسيحية، ومنظمات مساعدة اللاجئين، وصلت إلى اليونان في 29 يونيو (حزيران).

وأقامت في البداية في شقة أحد أصدقائها في بيرايوس قبل أن تنتقل إلى شقة في وسط أثينا تديرها منظمة غير حكومية. وكان المشتبه به وزوجته (28 عاماً)، وهي مواطنة أميركية، يمتلكان مفاتيح الشقة.

وكانت روس تخطط للعودة إلى بيرايوس يوم 15 يوليو، لكن لم يرها أحد من معارفها، أو يتحدث معها منذ ذلك الحين.