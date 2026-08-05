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الرياضة رياضة عالمية

ألكاراس ينسحب من «سينسيناتي» بسبب إصابة في المعصم

كارلوس ألكاراس (أ.ب)
كارلوس ألكاراس (أ.ب)
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ألكاراس ينسحب من «سينسيناتي» بسبب إصابة في المعصم

كارلوس ألكاراس (أ.ب)
كارلوس ألكاراس (أ.ب)

انسحب الإسباني كارلوس ألكاراس، المصنف الثاني عالمياً، من دورة سينسيناتي لماسترز الألف نقطة، بسبب إصابة في المعصم أبعدته عن الملاعب منذ أبريل (نيسان) الماضي، وفق ما أعلن المنظّمون، الثلاثاء.

ولن يدافع الإسباني عن لقبه في الدورة التي تنطلق في 13 أغسطس (آب) الحالي، بسبب «إصابة متواصلة في المعصم».

وقال مدير البطولة بوب موران، في بيان: «نعلم أن كارلوس يبذل كل ما بوسعه للعودة إلى المشاركة في البطولات في أقرب وقت. نتمنى له التوفيق خلال تعافيه، ونتطلع إلى الترحيب به مجدداً في (سينسيناتي) مستقبلاً».

ومِن شأن هذا الانسحاب أن يثير مخاوف بشأن دفاع ألكاراس المرتقب عن لقبه في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخِر بطولات «الغراند سلام» لهذا العام، التي تنطلق في 30 أغسطس بنيويورك.

وتُعد دورة سينسيناتي على الملاعب الصلبة آخِر محطة تحضيرية كبرى قبل بطولة الولايات المتحدة المفتوحة على ملاعب فلاشينغ ميدوز.

كان ألكاراس، البالغ 23 عاماً، قد اختار مسبقاً عدم المشاركة في بطولتيْ فرنسا المفتوحة وويمبلدون، هذا العام؛ للتعافي من الإصابة التي تعرّض لها في الدور الأول من دورة برشلونة المفتوحة في أبريل الماضي.

وانسحب بطل «الغراند سلام» 7 مرات من دورتيْ مدريد وروما لماسترز الألف نقطة، قبل أن ينسحب من «رولان غاروس»، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، في خطوة قال آنذاك إنه وفريقه ارتأيا أنها «الأمر الأكثر حكمة» في تلك المرحلة.

ثم غاب عن «ويمبلدون»، حيث فاز غريمه الإيطالي يانيك سينر، للعام الثاني على التوالي، متفوقاً، هذه المرة، على الألماني ألكسندر زفيريف، الفائز ببطولة فرنسا المفتوحة.

وعند انسحابه من «ويمبلدون»، ثانية البطولات الأربع الكبرى، قال ألكاراس إن مرحلة تعافيه تسير بشكل جيد، لكنه لا يزال غير جاهز للعب.

وشكّل ذلك «الغراند سلام» الثالث الذي يغيب عنه ألكاراس في مسيرته منذ ظهوره الأول في الجدول الرئيسي لبطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الكبرى، في عام 2021.

وأصبح ابن مدينة مورسيا أصغر لاعب يُتوَّج بجميع بطولات «الغراند سلام»، خلال مسيرته في يناير (كانون الثاني) الماضي بفوزه في بطولة أستراليا المفتوحة.

كما أحرز لقب دورة الدوحة في فبراير (شباط) الماضي.

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