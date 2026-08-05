وزير الخارجية السوري يزور تركيا الخميس

يُجري وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني، غداً الخميس، زيارة عمل إلى تركيا يلتقي خلالها نظيره هاكان فيدان.

ووفق مصادر دبلوماسية بوزارة الخارجية التركية، من المنتظر أن يُجري الوزيران تقييماً شاملاً للجهود متعددة الجوانب المبذولة بدعم من تركيا من أجل تحقيق الاستقرار الدائم والأمن في سوريا.

كما سيؤكد فيدان، وفق المصادر، أهمية إضفاء بُعد برلماني على العلاقات الثنائية، في ظل تسريع سوريا خطواتها نحو تعزيز مؤسسات الدولة، عقب بدء مجلس الشعب أعماله، خلال الشهر الماضي.

وستتناول المباحثات كذلك آخِر المستجدات المتعلقة بعملية دمج شمال شرقي سوريا ضِمن مؤسسات الحكومة المركزية.

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ونظيره السوري أسعد الشيباني يعقدان مؤتمراً صحافياً مشتركاً بعد لقائهما في أنقرة بتركيا منذ أيام (إ.ب.أ)

وأفادت المصادر بأن فيدان سيؤكد التطور التدريجي لقدرة سوريا على مكافحة الإرهاب، وعزم تركيا على تعزيز التنسيق مع سوريا في هذا المجال.

وأضافت أن فيدان سيشير إلى أن هدف تركيا هو تطوير التعاون مع سوريا، بشكل أكبر، ضِمن إطار مؤسسي.

وأردفت، وفق وكالة أناضول، أن وزير الخارجية التركي سيشدد على عدم قبول بلاده سياسات إسرائيل وممارساتها الرامية إلى عرقلة جهود تحقيق الاستقرار في سوريا.

ومن المنتظر، وفق المصادر، أن يبحث فيدان مع الشيباني أيضاً جهود تركيا الداعمة للمساعي الدبلوماسية الرامية إلى التوصل لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، وإعادة فتح مضيق هرمز في أقرب وقت، وتحقيق سلام دائم.