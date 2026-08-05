عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
12:34 دقيقه
العالم العربي المشرق العربي

وزير الخارجية السوري يزور تركيا الخميس

أسعد الشيباني
أسعد الشيباني
TT
TT

وزير الخارجية السوري يزور تركيا الخميس

أسعد الشيباني
أسعد الشيباني

يُجري وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني، غداً الخميس، زيارة عمل إلى تركيا يلتقي خلالها نظيره هاكان فيدان.

ووفق مصادر دبلوماسية بوزارة الخارجية التركية، من المنتظر أن يُجري الوزيران تقييماً شاملاً للجهود متعددة الجوانب المبذولة بدعم من تركيا من أجل تحقيق الاستقرار الدائم والأمن في سوريا.

كما سيؤكد فيدان، وفق المصادر، أهمية إضفاء بُعد برلماني على العلاقات الثنائية، في ظل تسريع سوريا خطواتها نحو تعزيز مؤسسات الدولة، عقب بدء مجلس الشعب أعماله، خلال الشهر الماضي.

وستتناول المباحثات كذلك آخِر المستجدات المتعلقة بعملية دمج شمال شرقي سوريا ضِمن مؤسسات الحكومة المركزية.

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ونظيره السوري أسعد الشيباني يعقدان مؤتمراً صحافياً مشتركاً بعد لقائهما في أنقرة بتركيا منذ أيام (إ.ب.أ)

وأفادت المصادر بأن فيدان سيؤكد التطور التدريجي لقدرة سوريا على مكافحة الإرهاب، وعزم تركيا على تعزيز التنسيق مع سوريا في هذا المجال.

وأضافت أن فيدان سيشير إلى أن هدف تركيا هو تطوير التعاون مع سوريا، بشكل أكبر، ضِمن إطار مؤسسي.

وأردفت، وفق وكالة أناضول، أن وزير الخارجية التركي سيشدد على عدم قبول بلاده سياسات إسرائيل وممارساتها الرامية إلى عرقلة جهود تحقيق الاستقرار في سوريا.

ومن المنتظر، وفق المصادر، أن يبحث فيدان مع الشيباني أيضاً جهود تركيا الداعمة للمساعي الدبلوماسية الرامية إلى التوصل لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، وإعادة فتح مضيق هرمز في أقرب وقت، وتحقيق سلام دائم.

مواضيع
أخبار سوريا سوريا تركيا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

مصدر عسكري سوري لـ«الشرق الأوسط»: حالة الاستنفار لغاية تدريبية فقط

خاص الحدود السورية - العراقية (أرشيفية)

مصدر عسكري سوري لـ«الشرق الأوسط»: حالة الاستنفار لغاية تدريبية فقط

أفاد مصدر عسكري سوري، «الشرق الأوسط»، بأن حالة الاستنفار التي شملت قطعات عسكرية في الجيش العربي السوري هي «إجراء طبيعي ونوع من الاختبار لغاية تدريبية».

موفق محمد (دمشق)
المشرق العربي الرئيس أحمد الشرع استقبل الثلاثاء في قصر الشعب قائد «قسد» مظلوم عبدي ومسؤولة العلاقات الخارجية في «الإدارة الذاتية» إلهام أحمد بحضور وزير الخارجية أسعد الشيباني ومحافظ دير الزور زياد العايش (سانا)
المشرق العربي

الشرع يلتقي عبدي وأحمد لبحث اتفاق الاندماج

استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع في قصر الشعب بدمشق، قائد «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) مظلوم عبدي، ومسؤولة العلاقات الخارجية في «الإدارة الذاتية» إلهام أحمد.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
الاقتصاد مركبات في أحد ميادين دمشق (رويترز)
الاقتصاد

صندوق النقد الدولي يوافق على برنامج مساعدات فنية لسوريا

أعلن صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، عن موافقته على برنامج مساعدات فنية واسع النطاق لسوريا التي مزقتها الحرب، حيث تعمل الحكومة الجديدة على إعادة بناء الاقتصاد.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
المشرق العربي من استقبال الرئيس الشرع قائدَ «قسد» مظلوم عبدي والرئيسةَ المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية في «الإدارة الذاتية» إلهام أحمد بحضور وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني 15 أبريل الماضي (سانا)
المشرق العربي

أوساط كردية متفائلة بنتائج اجتماعات «قسد» مع الشرع

لقاء جمع قائد «قسد» مظلوم عبدي والمسؤولة في «الإدارة الذاتية» إلهام أحمد مع الرئيس أحمد الشرع في دمشق

«الشرق الأوسط» (دمشق - لندن)
المشرق العربي صورة حمزة الخطيب وطفل آخر ممن قضوا بدرعا عام 2011 في محاكمة عاطف نجيب 26 أبريل 2026 (سانا)
المشرق العربي

«العدالة الانتقالية» تستعد لأول الأحكام ضد رموز الأسد

انتهت الجلسة الثامنة من محاكمة المتهم عاطف نجيب، رئيس فرع الأمن السياسي في درعا سابقاً، اليوم الثلاثاء، ورفعت الجلسة لتاريخ 11 أغسطس (آب).

«الشرق الأوسط» (دمشق)