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إصابة مدير مصنع روسي للطائرات المسيّرة بانفجار سيارة

صورة من أمام مطعم «بالزي روسي» بعد انفجار قنبلة مميتة في وسط موسكو 2 أغسطس 2026 (رويترز)
صورة من أمام مطعم «بالزي روسي» بعد انفجار قنبلة مميتة في وسط موسكو 2 أغسطس 2026 (رويترز)
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إصابة مدير مصنع روسي للطائرات المسيّرة بانفجار سيارة

صورة من أمام مطعم «بالزي روسي» بعد انفجار قنبلة مميتة في وسط موسكو 2 أغسطس 2026 (رويترز)
صورة من أمام مطعم «بالزي روسي» بعد انفجار قنبلة مميتة في وسط موسكو 2 أغسطس 2026 (رويترز)

ذكرت وكالة «تاس» الروسية للأنباء أن مدير مصنع روسيا للطائرات المسيّرة في جبال الأورال فلاديمير تكاشوك أُصيب بجروح خطيرة جراء انفجار سيارته.

وأضافت «تاس» أنه جرى نقل تكاشوك إلى المستشفى في حالة خطيرة، في أعقاب الانفجار. ولم تكشف عن تفاصيل بشأن الانفجار، ولا مَن الجهة المسؤولة عنه.

كان تكاشوك رئيساً لمصنع أورالدرينزافود، الذي يصنع الطائرات المسيّرة أوبير لصالح الجيش الروسي، وفق ما نقلته وكالة «أسوشييتد برس».

وألقت السلطات الروسية باللوم على كييف في سلسلة من التفجيرات وهجمات أخرى ضد مسؤولين عسكريين كبار، بعد أن أرسلت موسكو قوات إلى أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022.

جاء الانفجار في أعقاب تفجير مميت وقع، يوم السبت الماضي، في مطعم راقٍ بموسكو، والذي حمّلت السفارة الروسية في روما، أوكرانيا المسؤولية عنه، واصفة إياه بأنه محاولة لترويع الجالية الإيطالية في روسيا. وقالت، في بيان، يوم الاثنين، إن الهجوم على مطعم بالزي روسي أسفر عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة 19.

وأعادت وزارة الخارجية الروسية نشر بيان السفارة دون تعليق، ولم تُعلن الأجهزة الأمنية الروسية أسماء المشتبَه بهم.

ووصف عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، التفجير بأنه «عمل إرهابي وحشي»، لكنه لم يُحدد المسؤول عنه. وزعمت عدة وسائل إعلام روسية أن التفجير استهدف جنرالاً روسياً كان يحتفل بعيد ميلاده في المطعم. وزعم بعضها أن الجنرال هو الفريق أول ألكسندر تشايكو، الذي قاد القوات التي حاولت اقتحام العاصمة الأوكرانية في عام 2022، والذي عُيّن مؤخراً قائداً للقوات الجوية الروسية. ولم يتسنَّ التحقق من هذه المزاعم، بشكل مستقل.

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