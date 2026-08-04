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العالم أوروبا

الجيش البولندي يعترض مجدداً طائرة تجسس روسية فوق بحر البلطيق

صورة نشرها وزير الدفاع البولندي على صفحته على «إكس» تظهر اعتراض سلاح الجوي البولندي لطائرة الاستطلاع الروسية («إكس»)
صورة نشرها وزير الدفاع البولندي على صفحته على «إكس» تظهر اعتراض سلاح الجوي البولندي لطائرة الاستطلاع الروسية («إكس»)
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TT

الجيش البولندي يعترض مجدداً طائرة تجسس روسية فوق بحر البلطيق

صورة نشرها وزير الدفاع البولندي على صفحته على «إكس» تظهر اعتراض سلاح الجوي البولندي لطائرة الاستطلاع الروسية («إكس»)
صورة نشرها وزير الدفاع البولندي على صفحته على «إكس» تظهر اعتراض سلاح الجوي البولندي لطائرة الاستطلاع الروسية («إكس»)

أعلنت الحكومة البولندية، الثلاثاء، أن القوات الجوية اعترضت طائرة استطلاع روسية فوق بحر البلطيق للمرة الثالثة خلال أيام قليلة.

وكتب وزير الدفاع البولندي فلاديسلاف كوسينياك - كاميش على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، أن طائرة الاستطلاع الروسية من طراز «إيل 20-» كانت على بعد 56 كيلومتراً شمال شرق كوشالين عندما اعترضتها طائرتان مقاتلتان بولنديتان. وأكدت وزارة الدفاع أنه لم يتم انتهاك المجال الجوي البولندي، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وكتب كوسينياك-كاميش: «تقوم روسيا مرة أخرى بأعمال استفزازية بالقرب من حدود الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، ما يختبر يقظة وجاهزية أنظمة الدفاع التابعة للحلف».

وكانت حوادث مماثلة لطائرات استطلاع روسية فوق بحر البلطيق قد وقعت بالفعل يومي الاثنين والجمعة الماضيين.

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