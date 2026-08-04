الجيش البولندي يعترض مجدداً طائرة تجسس روسية فوق بحر البلطيق

أعلنت الحكومة البولندية، الثلاثاء، أن القوات الجوية اعترضت طائرة استطلاع روسية فوق بحر البلطيق للمرة الثالثة خلال أيام قليلة.

وكتب وزير الدفاع البولندي فلاديسلاف كوسينياك - كاميش على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، أن طائرة الاستطلاع الروسية من طراز «إيل 20-» كانت على بعد 56 كيلومتراً شمال شرق كوشالين عندما اعترضتها طائرتان مقاتلتان بولنديتان. وأكدت وزارة الدفاع أنه لم يتم انتهاك المجال الجوي البولندي، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

Dziś przed południem kolejne przechwycenie rosyjskiego samolotu rozpoznawczego Ił-20M.Tym razem dyżurna para naszych samolotów przechwyciła samolot rozpoznawczy FR 56 km na północny zachód od Koszalina.Rosja po raz kolejny prowadzi działania o charakterze prowokacyjnym w... pic.twitter.com/8b33grF3PW — Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) August 4, 2026

وكتب كوسينياك-كاميش: «تقوم روسيا مرة أخرى بأعمال استفزازية بالقرب من حدود الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، ما يختبر يقظة وجاهزية أنظمة الدفاع التابعة للحلف».

وكانت حوادث مماثلة لطائرات استطلاع روسية فوق بحر البلطيق قد وقعت بالفعل يومي الاثنين والجمعة الماضيين.