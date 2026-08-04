باريس سان جيرمان يعير التونسي العياري إلى دونكيرك

قالت صحيفة «ليكيب» الفرنسية إن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم أنهى اتفاقاً لإعارة اللاعب التونسي خليل العياري إلى نادي دونكيرك الناشط بدوري الدرجة الثانية.

وجاء قرار إعارة العياري (21 عاماً)، الذي يلعب كجناح، بعد أيام من مشاركته في تدريبات الفريق الأول تحت قيادة المدرب الإسباني لويس إنريكي.

وتتجه إدارة النادي إلى منح هامش أوسع من الوقت للاعب التونسي الصاعد لخوض مباريات رسمية مع دونكيرك، ولم تتضح معلومات على الفور بشأن مدة الإعارة.

وكان العياري قد انضم إلى الفريق الرديف لباريس سان جيرمان في سبتمبر (أيلول) 2025 قادماً من نادي الملعب التونسي الذي قدم معه مستويات رائعة في الدوري التونسي الممتاز، ولم يخض أي مباراة مع الفريق الأول للنادي الباريسي.

كما كان العياري من بين قائمة اللاعبين المشاركة في كأس العالم بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك، مع منتخب تونس لكنه لم يخض أي مباراة من المباريات الثلاث بالدور الأول.