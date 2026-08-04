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علي بن الحسين: الأردن لم يخضع لابتزاز «فيفا»… ولن نؤيد إنفانتينو تحت أي ظرف

كشف عن أزمة ضرائب لمنتخبه ومستحقات لم تُصرف… وتعثر دخول الجماهير إلى الولايات المتحدة

الأمير علي بن الحسين رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم يسحب تأييده لإنفانتينو (أ.ب)
الأمير علي بن الحسين رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم يسحب تأييده لإنفانتينو (أ.ب)
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علي بن الحسين: الأردن لم يخضع لابتزاز «فيفا»… ولن نؤيد إنفانتينو تحت أي ظرف

الأمير علي بن الحسين رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم يسحب تأييده لإنفانتينو (أ.ب)
الأمير علي بن الحسين رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم يسحب تأييده لإنفانتينو (أ.ب)

قال الأمير علي بن الحسين، رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، إن المشكلات المتعلقة بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) كثيرة، موضحاً أنه يتحدث من منظور الاتحاد الأردني الذي يستعد للمشاركة في كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه.

وأضاف: «نحن دولة صغيرة، وميزانية اتحادنا محدودة، ومع ذلك واجهنا عقبات هائلة. أولها أن عدداً من جماهيرنا لم يحصلوا على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة رغم امتلاكهم تذاكر المباريات التي نعلم أيضاً أنها بيعت بأسعار مُبالغ فيها».

وتابع: «الأمر الثاني يتمثل في أننا نتعرض لاقتطاعات ضريبية من الحكومة الأميركية عبر (فيفا) بسبب مشاركتنا في البطولة، وهي أموال كان ينبغي أن تذهب إلى اللاعبين وأعضاء الجهازين الفني والإداري. هذا الأمر لم ينطبق على المنتخبات التي أقامت معسكراتها في كندا أو المكسيك، أما نحن فبسبب وجودنا في الولايات المتحدة نتحمل تكاليف ضريبية كبيرة نتيجة المشاركة».

وأشار إلى أن الاتحاد الأردني لا يزال ينتظر منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي مستحقات منتخب الأردن المالية نظير بلوغه نهائي كأس العرب في قطر، وهي بطولة ينظمها «فيفا»، قائلاً: «حتى الآن لم تُصرف الأموال المستحقة للاعبينا، في الوقت الذي يتفاخر فيه (فيفا) باحتفاظه باحتياطات مالية تبلغ مليارات الدولارات».

وأكد الأمير علي أن جوهر المشكلة يكمن في القيادة، مضيفاً: «على مدى أشهر، رفض (فيفا) مساعدتنا في هذه الملفات وغيرها، إلى أن أُبلغت شفهياً خلال كأس العالم بأن تأييدي لجياني إنفانتينو سيسهم كثيراً في مساعدة اتحادنا».

وختم قائلاً: «نحن في الأردن نعتز بالتمسك بالقيم الأخلاقية. لم نؤيد إنفانتينو من قبل، وبالتأكيد لن نؤيده الآن. ما حدث يرقى إلى مستوى الابتزاز، ونحن نرفض الخضوع لمثل هذه الممارسات».

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