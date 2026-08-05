مصادر ألمانية تتهم روسيا بتكثيف حملات التضليل قبيل الانتخابات المحلية

كشفت مصادر أمنية ألمانية لوكالة «رويترز» عن أن روسيا تكثّف حملات التضليل في ألمانيا قبيل ​انتخابات محلية يبدو أن حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني المتطرف في طريقه لتحقيق مكاسب كبيرة فيها.

وتُجري ألمانيا انتخابات في برلين وسكسونيا أنهالت ومكلنبورغ فوربومرن الشهر المقبل. وتشير استطلاعات الرأي إلى أن حزب «البديل من أجل ألمانيا»، الذي تعهد ​زعيمه ‌بالخروج ⁠عن ​التوافق السياسي السائد ⁠وإعادة بناء العلاقات مع روسيا التي تجمدت إلى حد كبير بسبب حرب موسكو في أوكرانيا، ربما يفوز بأغلبية المقاعد بل من الممكن أن يتولى السلطة في ⁠ولاية سكسونيا أنهالت شرق ‌البلاد.

ملصقات حملة حزب البديل من أجل ألمانيا (AfP) معلقة على أعمدة الإنارة في برلين (إ.ب.أ)

وذكرت المصادر ‌أن الحملات الروسية تهدف ​إلى تعميق ‌الانقسام السياسي وتشويه صورة حزب الاتحاد ‌الديمقراطي المسيحي المحافظ الحاكم، وشريكه في الائتلاف الحزب الديمقراطي الاجتماعي، بالإضافة إلى حزبي الخضر والديمقراطي الحر.

ولم ترد السفارة ‌الروسية في برلين حتى الآن على طلب «رويترز» للتعليق. وتنفي ⁠موسكو ⁠دائماً الضلوع في حملات تضليل تستهدف دولاً غربية. وقالت المصادر الأمنية -التي طلبت عدم الكشف عن هوياتها لأنها غير مخوّلة بالحديث علناً في هذا الشأن- إن السلطات الألمانية متأكدة من أن هذه الحملات تُدار بشكل مركزي من روسيا عبر شبكة من الشركات.

وتواجه ​موسكو اتهامات ​متكررة بالتدخل في انتخابات بدول مختلفة.