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بزشكيان: ندعم أي قرار يتخذه الفلسطينيون في مفاوضات غزة

بعد أيام من تأكيد «الحرس الثوري» أن «مؤامرة نزع سلاح حماس» لن تنجح

إيرانية تسير أمام لوحة في طهران تحمل صور خليل الحية زعيم «حماس» الحالي مع إسماعيل هنية ويحيى السنوار زعيمي الحركة السابقين اللذين قتلتهما إسرائيل (أ.ب)
إيرانية تسير أمام لوحة في طهران تحمل صور خليل الحية زعيم «حماس» الحالي مع إسماعيل هنية ويحيى السنوار زعيمي الحركة السابقين اللذين قتلتهما إسرائيل (أ.ب)
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بزشكيان: ندعم أي قرار يتخذه الفلسطينيون في مفاوضات غزة

إيرانية تسير أمام لوحة في طهران تحمل صور خليل الحية زعيم «حماس» الحالي مع إسماعيل هنية ويحيى السنوار زعيمي الحركة السابقين اللذين قتلتهما إسرائيل (أ.ب)
إيرانية تسير أمام لوحة في طهران تحمل صور خليل الحية زعيم «حماس» الحالي مع إسماعيل هنية ويحيى السنوار زعيمي الحركة السابقين اللذين قتلتهما إسرائيل (أ.ب)

بعد أيام من تأكيد «الحرس الثوري» الإيراني أن مسألة نزع سلاح حركة «حماس» في غزة لن تحقق شيئاً ومُنيت بالفشل، قال الرئيس الإيراني مسعود ‌بزشكيان إن بلاده ستدعم أي إجراء أو قرار يتخذه القادة الفلسطينيون في مفاوضات غزة.

و​نقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية عن ‌بزشكيان ‌قوله، اليوم ‌(الأربعاء)، ⁠إن ​طهران ستدعم ⁠أي إجراء أو قرار يتخذه ⁠القادة الفلسطينيون ‌في ‌عملية ​التفاوض ‌غير المباشرة ‌الجارية حالياً بين حركة «حماس» ‌وإسرائيل.

وأوضحت وكالة «رويترز» أن ذلك جاء في اتصال ⁠مع ⁠رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وكان «الحرس الثوري» الإيراني أعلن، يوم الأحد، أن وصفه بـ«مؤامرة نزع سلاح حماس» لن تحقق شيئاً، وقد مُنيت بالفشل منذ الآن، وذلك في أعقاب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن التوصل لاتفاق يسمح بنزع سلاح الحركة والفصائل في غزة.

وصدر وقف «الحرس الثوري» في الذكرى الثانية للضربة الإسرائيلية التي أودت بحياة زعيم «حماس» السابق إسماعيل هنية في طهران.

الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان (أ.ب)

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم إن إسرائيل لم توافق على الخطة التي أعلنها مؤخراً مجلس السلام، الذي شكلته الولايات المتحدة، لنزع سلاح «حماس» في قطاع غزة، موضحاً أن إسرائيل تلقت «مسودة» للخطة وردت عليها بملاحظات، وليس بالموافقة.

وأدلى نتنياهو بهذه التصريحات في رسالة مصورة بتقنية الفيديو شاركها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في أول رد علني من جانبه على الخطة التي تنص على أن تسلم «حماس» أسلحتها مقابل انسحاب للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة.

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حرب غزة حركة حماس الحرس الثوري الإيراني إيران فلسطين

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