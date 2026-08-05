عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
11:8 دقيقه
العالم العربي المشرق العربي

3 خطوط حمراء أمام اتفاق غزة

ملادينوف يتراجع عن مبدأ تزامن نزع السلاح والانسحاب

3 خطوط حمراء أمام اتفاق غزة
TT
TT

3 خطوط حمراء أمام اتفاق غزة

3 خطوط حمراء أمام اتفاق غزة

وضع الجيش الإسرائيلي ثلاثة خطوط حمراء للاتفاق الذي أعلنه «مجلس السلام» في نهاية الأسبوع بشأن إنهاء الحرب في غزة، تتمثل في رفض تقييد عملياته في القطاع، وفي معارضة الانسحاب الجزئي أو التدريجي قبل نزع سلاح «حماس» بالكامل، والإشراف على الأسلحة التي ستسلمها الحركة.

ويمثل هذا دعماً لموقف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي استطاع إقناع نيكولاي ملادينوف، الممثل الأعلى لشؤون غزة لدى «مجلس السلام»، بتغيير موقفه السابق بأن يكون نزع السلاح متزامناً مع انسحاب القوات الإسرائيلية من غزة، وذلك بعدما التقاه في القدس مساء الاثنين.

وأصدر «مجلس السلام» بياناً بعد الاجتماع قال فيه إن إسرائيل لن تبدأ انسحابها إلى ما وراء الخط الأصفر في قطاع غزة «إلا بعد اكتمال عملية نزع سلاح (حماس) بالكامل»، في إشارة إلى الخط الفاصل بين المنطقة الخاضعة لسيطرة الحركة وتلك التي يسيطر عليها الجيش. وأضاف في تدوينة على منصة «إكس»: «إسرائيل ومجلس السلام يتبادلان فهماً مشتركاً للأهداف النهائية».

وفي واحدة من أكبر الجنازات التي شهدها قطاع غزة من حيث عدد الرفات، شيع مئات الفلسطينيين في مخيم النصيرات جثامين 112 فلسطينياً كانوا قد لقوا حتفهم خلال الحرب على القطاع، وتعذر استخراج جثثهم.

اقرأ أيضاً

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يصافح الممثل الأعلى لشؤون غزة لدى «مجلس السلام» نيكولاي ملادينوف خلال لقاء بالقدس في 9 يناير الماضي (إ.ب.أ)

الجيش الإسرائيلي يدعم نتنياهو ويضع 3 خطوط حمراء أمام اتفاق غزة

فلسطينيون يشيعون جثامين 112 شخصاً من عشيرة واحدة بشرق مدينة غزة يوم الثلاثاء (إ.ب.أ)

إسرائيل تلاحق تجار السلاح بغزة وتكثف من استهداف أماكن تصنيعه

مواضيع
أولى حرب غزة فلسطين إسرائيل

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

الوساطات تتحرك لإعادة فتح «هرمز»

شؤون إقليمية إيراني يمر أمام لوحة دعائية مناهضة للولايات المتحدة في ساحة انقلاب وسط طهران (أ.ف.ب)

الوساطات تتحرك لإعادة فتح «هرمز»

تكثفت، أمس، تحركات الوسطاء لإعادة فتح مضيق هرمز، وسط ترجيحات أميركية بالتوصل إلى اتفاق خلال يوم أو يومين، في حين تمسكت طهران بصيغة تضمن لها التحكم في دخول السفن

«الشرق الأوسط» (لندن - واشنطن - طهران)
المشرق العربي وصول أحد الوفود إلى سفارة الولايات المتحدة في روما بإيطاليا حيث تُجرى محادثات على مستوى السفراء بين إسرائيل ولبنان برعاية أميركية (أ ب)
المشرق العربي

لبنان يطرح بنت جبيل والخيام في «روما 2»

طرح لبنان، أمس، أن تشمل المناطق النموذجية الجديدة مدينتي بنت جبيل والخيام في جنوب لبنان، وذلك خلال الجلسة السابعة من المفاوضات مع إسرائيل والثانية بين الجانبين

«الشرق الأوسط» (بيروت - تل أبيب)
شمال افريقيا رئيس أركان الجيش السوداني الفريق ياسر العطا مخاطباً قيادات عسكرية سودانية (سونا)
شمال افريقيا

العطا: لن يكون هناك «جنجويدي» بنهاية العام

أعلن رئيس أركان الجيش السوداني، الفريق ياسر العطا، أن القوات المسلحة تعتزم تكثيف عملياتها العسكرية خلال المرحلة المقبلة، مؤكداً أن الجيش يستهدف «إنهاء تمرد»

محمد أمين ياسين (نيروبي)
أوروبا ألسنة الدخان تتصاعد من السفينة «ناديزهدا» التابعة لشركة تركية (رويترز)
أوروبا

تصعيد روسي وأوكراني في البحر الأسود

عبرت تركيا أمس الثلاثاء عن قلقها من تصعيد الهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا في البحر الأسود، محذرة الطرفين من اتساع نطاقها. وقالت وزارة الخارجية التركية

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد رافعات مضخات النفط المطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «أرامكو» (رويترز)
الاقتصاد

«أرامكو» تعزز مرونتها التشغيلية بأرباح قوية رغم التحديات

أكدت نتائج «أرامكو السعودية» للربع الثاني من عام 2026 متانة أدائها المالي والتشغيلي، مع قدرتها على المحافظة على استمرارية الأعمال والاستجابة لمتغيرات أسواق

«الشرق الأوسط» (الرياض)