3 خطوط حمراء أمام اتفاق غزة

وضع الجيش الإسرائيلي ثلاثة خطوط حمراء للاتفاق الذي أعلنه «مجلس السلام» في نهاية الأسبوع بشأن إنهاء الحرب في غزة، تتمثل في رفض تقييد عملياته في القطاع، وفي معارضة الانسحاب الجزئي أو التدريجي قبل نزع سلاح «حماس» بالكامل، والإشراف على الأسلحة التي ستسلمها الحركة.

ويمثل هذا دعماً لموقف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي استطاع إقناع نيكولاي ملادينوف، الممثل الأعلى لشؤون غزة لدى «مجلس السلام»، بتغيير موقفه السابق بأن يكون نزع السلاح متزامناً مع انسحاب القوات الإسرائيلية من غزة، وذلك بعدما التقاه في القدس مساء الاثنين.

وأصدر «مجلس السلام» بياناً بعد الاجتماع قال فيه إن إسرائيل لن تبدأ انسحابها إلى ما وراء الخط الأصفر في قطاع غزة «إلا بعد اكتمال عملية نزع سلاح (حماس) بالكامل»، في إشارة إلى الخط الفاصل بين المنطقة الخاضعة لسيطرة الحركة وتلك التي يسيطر عليها الجيش. وأضاف في تدوينة على منصة «إكس»: «إسرائيل ومجلس السلام يتبادلان فهماً مشتركاً للأهداف النهائية».

وفي واحدة من أكبر الجنازات التي شهدها قطاع غزة من حيث عدد الرفات، شيع مئات الفلسطينيين في مخيم النصيرات جثامين 112 فلسطينياً كانوا قد لقوا حتفهم خلال الحرب على القطاع، وتعذر استخراج جثثهم.