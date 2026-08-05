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العالم العربي المشرق العربي

لبنان يطرح بنت جبيل والخيام في «روما 2»

قاسم يصعّد ضد عون... وينفتح على الشرع

وصول أحد الوفود إلى سفارة الولايات المتحدة في روما بإيطاليا حيث تُجرى محادثات على مستوى السفراء بين إسرائيل ولبنان برعاية أميركية (أ ب)
وصول أحد الوفود إلى سفارة الولايات المتحدة في روما بإيطاليا حيث تُجرى محادثات على مستوى السفراء بين إسرائيل ولبنان برعاية أميركية (أ ب)
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لبنان يطرح بنت جبيل والخيام في «روما 2»

وصول أحد الوفود إلى سفارة الولايات المتحدة في روما بإيطاليا حيث تُجرى محادثات على مستوى السفراء بين إسرائيل ولبنان برعاية أميركية (أ ب)
وصول أحد الوفود إلى سفارة الولايات المتحدة في روما بإيطاليا حيث تُجرى محادثات على مستوى السفراء بين إسرائيل ولبنان برعاية أميركية (أ ب)

طرح لبنان، أمس، أن تشمل المناطق النموذجية الجديدة مدينتي بنت جبيل والخيام في جنوب لبنان، وذلك خلال الجلسة السابعة من المفاوضات مع إسرائيل والثانية بين الجانبين التي تستضيفها العاصمة الإيطالية روما.

وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» إن اقتراح البلدتين ينطلق من رمزيتهما الوطنية، وموقعهما الجغرافي، والعدد الكبير من سكانهما الذين لا يزالون نازحين.

وفي إسرائيل، قال مصدر سياسي إنه من الصعب تصور أن تُحدث المحادثات تقدماً يفضي إلى انسحاب كبير، لأن الأوضاع السياسية (الانتخابات للكنيست) تمنع ذلك.

إلى ذلك، شنّ أمين عام «حزب الله» نعيم قاسم، أعنف هجوم على الدولة اللبنانية، متهماً إياها بـ«معاونة إسرائيل»، كما اتهم الرئيس جوزيف عون بأنه «أصبح طرفاً ومفرّقاً». كما أبدى قاسم انفتاحاً على الرئيس السوري أحمد الشرع.

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وصول أحد الوفود إلى سفارة الولايات المتحدة في روما بإيطاليا حيث تُجرى محادثات على مستوى السفراء بين إسرائيل ولبنان برعاية أميركية (أ ب)

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وصول أحد الوفود المشاركة في المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أميركية إلى مقر السفارة الأميركية في روما (أ.ف.ب) p-circle

ماذا يريد الوفد الإسرائيلي من لبنان في «روما 2»؟

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