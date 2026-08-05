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الاقتصاد

«أرامكو» تعزز مرونتها التشغيلية بأرباح قوية رغم التحديات

سجلت صافي دخل 33.4 مليار دولار خلال الربع الثاني

رافعات مضخات النفط المطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «أرامكو» (رويترز)
رافعات مضخات النفط المطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «أرامكو» (رويترز)
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«أرامكو» تعزز مرونتها التشغيلية بأرباح قوية رغم التحديات

رافعات مضخات النفط المطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «أرامكو» (رويترز)
رافعات مضخات النفط المطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «أرامكو» (رويترز)

أكدت نتائج «أرامكو السعودية» للربع الثاني من عام 2026 متانة أدائها المالي والتشغيلي، مع قدرتها على المحافظة على استمرارية الأعمال والاستجابة لمتغيرات أسواق الطاقة رغم التحديات الجيوسياسية وتقلبات السوق. وسجلت الشركة صافي دخل معدل بلغ 125.2 مليار ريال (33.4 مليار دولار) خلال الربع الثاني، فيما بلغ 251.9 مليار ريال (67.2 مليار دولار) في النصف الأول من العام. كما بلغت التدفقات النقدية الحرة 115.9 مليار ريال (30.9 مليار دولار) خلال النصف الأول، وأعلنت توزيعات أرباح أساسية بقيمة 82.1 مليار ريال (21.9 مليار دولار) عن الربع الثاني.

وقال رئيس «أرامكو السعودية» وكبير إدارييها التنفيذيين أمين الناصر إن «أداء الشركة في النصف الأول من عام 2026 تميز بمرونة عالية، بفضل كفاءة وتفاني موظفيها، وجاهزية أعمالها وعملياتها للاستجابة لمتغيرات السوق المتسارعة»، مشيراً إلى أن «قاعدة أصولها المتنوعة والبنية التحتية الاستراتيجية مكّنتا الشركة من مواصلة الإنتاج والنقل والتصدير».

وذكر محللون لـ«الشرق الأوسط» أن النتائج أظهرت قوة نموذج أعمال الشركة، مدعومة بانخفاض تكلفة الإنتاج، وتكامل أنشطتها، وقوة بنيتها التحتية، مؤكدين أن استثماراتها في الغاز والتقنيات الحديثة تدعم تحولها إلى شركة طاقة عالمية متكاملة وتعزز آفاق النمو طويل الأجل.

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رافعات مضخات النفط المطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «أرامكو» (رويترز)

«أرامكو السعودية» تحقق صافي دخل معدل بـ33.4 مليار دولار في الربع الثاني

أمين الناصر الرئيس التنفيذي لـ"أرامكو" يتحدث خلال مؤتمر صحافي (رويترز)

الناصر: «أرامكو» حافظت على استمرارية الإنتاج والنقل والتصدير رغم اضطراب الإمدادات

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