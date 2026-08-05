القبض على شخص بحوزته ذخيرة في محيط ملعب ترمب للغولف

ألقت السلطات القبض على رجل كان يحمل ذخيرة، ويعتقد أنه كان يراقب الترتيبات الأمنية في ملعب الغولف التابع للرئيس الأميركي دونالد ترمب بالقرب من مدينة لوس أنجليس.

وقالت إدارة شرطة مقاطعة لوس أنجليس إن الرجل كان يلتقط صورا ومقاطع فيديو، وكان يحمل في جيبه مخزن ذخيرة يتسع لـ16 طلقة. كما عثرت الشرطة على مسدس محشو بالذخيرة داخل سيارته. وأعلنت إدارة الشرطة عن اعتقاله يوم الثلاثاء، بينما كان الرئيس ترمب يستعد للوصول إلى ناديه للغولف خارج مدينة لوس أنجليس لحضور حفل عشاء لجمع التبرعات.

وألقي القبض على الرجل (38 عاما) بتهمة حمل سلاح ناري وحيازة ذخيرة محظورة. وفتشت قوات إنفاذ القانون منزله يوم الاثنين، حيث عثرت على كمية كبيرة من الأسلحة النارية ومخازن الذخيرة، إضافة إلى دروع واقية ودفاتر تحتوي على «عبارات مثيرة للقلق».

وأكدت إدارة شرطة مقاطعة لوس أنجليس أنه «لا يوجد أي تهديد موثوق لمجتمعاتنا».