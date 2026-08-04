أمير قطر والرئيس الأميركي يناقشان جهود خفض التصعيد

ناقش الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، والرئيس الأميركي دونالد ترمب، الثلاثاء، آخر التطورات الإقليمية، لا سيما الجهود المبذولة لخفض التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران، وتقريب وجهات النظر بينهما، بما يعزز فرص التوصل إلى تسوية دبلوماسية مستدامة للأزمة.

وأشاد ترمب خلال الاتصال الذي أجراه مع الشيخ تميم بن حمد بالدور الذي تضطلع به قطر بقيادته في دعم الجهود الدبلوماسية، وتيسير الحوار بين الأطراف، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

من جانبه، أكد أمير قطر أهمية مواصلة الحوار واعتماد الوسائل الدبلوماسية لمعالجة القضايا الخلافية، وضرورة التزام جميع الأطراف بما تم التوافق عليه في إطار مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، ودعم المبادرات الدولية الهادفة إلى احتواء التوترات، بما يسهم في ترسيخ السلم والأمن على المستويين الإقليمي والدولي.

كما بحث الجانبان عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وأكدا أهمية مواصلة التنسيق والتشاور إزاء المستجدات الإقليمية والدولية، بما يخدم مصالح البلدين.