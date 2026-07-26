الفرنسي كيمبيمبي «بطل أوروبا» ينضم للخريطيات القطري

أعلن نادي الخريطيات القطري تعاقده رسمياً مع المدافع الفرنسي بريسنيل كيمبيمبي لمدة موسم واحد، لتدعيم صفوف الفريق، استعداداً للمشاركة في منافسات الموسم الجديد من دوري الدرجة الثانية القطري «كيو إس إل 2».

ويأتي التعاقد مع كيمبيمبي ضمن خطة إدارة الخريطيات لتكوين فريق قادر على المنافسة بقوة خلال الموسم المقبل، وتحقيق الهدف الرئيسي المتمثل في العودة إلى دوري نجوم قطر بعد دعم صفوف الفريق بعدد من العناصر التي تمتلك خبرات كبيرة على المستويين المحلي والدولي.

وكشف نادي الخريطيات عن الصفقة عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، الأحد، حيث نشر مقطع فيديو ترويجياً ظهر خلاله المدافع الفرنسي مرتدياً قميص الفريق الذي يحمل الرقم «3»، في إشارة إلى بدء مرحلة جديدة في مسيرته الاحترافية بالملاعب القطرية.

ويخوض كيمبيمبي تجربته الثانية في كرة القدم القطرية، بعدما سبق له اللعب في صفوف نادي قطر خلال الموسم الماضي، إثر انضمامه إلى الفريق في سبتمبر (أيلول) 2025 قادماً من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وكان نادي قطر قد أعلن قبل أيام انتهاء مشوار المدافع الفرنسي مع الفريق، ووجّه إليه الشكر على ما قدمه خلال الفترة التي دافع فيها عن ألوان النادي، متمنياً له التوفيق في محطته المقبلة، قبل أن يعلن الخريطيات الحصول على خدماته رسمياً.

ويعول الجهاز الفني للخريطيات على الخبرة الطويلة التي يمتلكها كيمبيمبي من أجل إضافة المزيد من القوة والاستقرار إلى الخط الخلفي، إلى جانب الاستفادة من شخصيته القيادية وخبراته التي اكتسبها خلال مسيرته الطويلة في الملاعب الأوروبية.

ويعد كيمبيمبي أحد أبرز اللاعبين الذين تخرجوا في أكاديمية باريس سان جيرمان، بعدما انضم إلى النادي الفرنسي عام 2005 وهو في العاشرة من عمره، وتدرج في مختلف الفئات السنية قبل أن يصل إلى الفريق الأول، ويصبح واحداً من العناصر الأساسية في خط دفاع الفريق الباريسي على مدار عدة مواسم.

وحقق المدافع الفرنسي مسيرة حافلة بالبطولات مع باريس سان جيرمان، حيث ساهم في التتويج بثمانية ألقاب في الدوري الفرنسي، وسبعة ألقاب في كأس فرنسا، وستة ألقاب في كأس السوبر الفرنسي، إلى جانب لقب دوري أبطال أوروبا عام 2025، قبل أن ينتقل لخوض تجربة جديدة في الدوري القطري.

ويسعى الخريطيات إلى استثمار خبرة لاعبه الجديد من أجل تعزيز قدراته الدفاعية، في ظل المنافسة القوية المتوقعة خلال الموسم الجديد من الدوري الذي يشهد مشاركة 12 فريقاً، ويضم عدداً من الأندية التي سبق لها اللعب في دوري الدرجة الأولى.

وتضم البطولة فرق الخور والمرخية والبدع ومسيمير ومعيذر والخريطيات وأم صلال والوعب، إلى جانب الريان (الجيل القادم)، واتحاد الغرافة، ومستقبل الشمال، ومنتخب قطر تحت 23 عاماً.