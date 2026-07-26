بعد فضيحة بيرلو... إيطاليا تعاود البحث عن مدرب جديد

استأنف الاتحاد الإيطالي لكرة القدم محاولاته للبحث عن مدير فني جديد للمنتخب الوطني بعد تعثر التعاقد مع أندريا بيرلو بسبب علاقته بشركة مراهنات روسية.

وتضم قائمة المرشحين كلاً من أنطونيو كونتي، وروبرتو مانشيني، وستيفانو بيولي، ورافاييل بالادينو.

اتجه باولو مالديني المدير الفني لاتحاد الكرة الإيطالي ومستشار الاتحاد ليوناردو إلى بيرلو، بعدما رفض الثنائي كارلو أنشيلوتي وجوسيب غوارديولا فكرة تدريب «الأتزوري».

وسادت حالة من الغضب في إيطاليا وصلت للتلويح برفع دعاوى قضائية حال تولي بيرلو المسؤولية بسبب عمله سفيراً عالمياً لشركة مراهنات روسيا.

وسيضطر الاتحاد الإيطالي للبحث مجدداً عن خيارات أخرى، واللجوء للخيار الرابع، وهو ما يعني عودة كونتي أو مانشيني مجدداً.

يبقى مانشيني الأقرب والأكثر حماساً لتولي المسؤولية وكذلك الأقل راتباً، لكن ربما لن يكون الثنائي سعيداً بالتواجد خلف بيرلو في قائمة المرشحين، بعدما سبق لهما قيادة المنتخب الإيطالي.

وذكرت صحيفة «لا غازيتا ديلو سبورت» الإيطالية أن قائمة المرشحين تضم أسماء أخرى، وهناك تركيز على الأسماء التي لا ترتبط بأندية أخرى.

وأشارت الصحيفة إلى أن بيولي سبق له العمل مع مالديني في نادي ميلان، وفازا معاً بلقب الدوري الإيطالي، ولكنه أقيل مبكراً من تدريب فيورنتينا في أوائل الموسم الماضي.

وأوضحت أن بالادينو مدرب شاب بفلسفة تشبه بيرلو التي تهتم بالاستحواذ على الكرة، ويسير على خطى أستاذه جيان بييرو غاسبيريني.

وسبق أن حقق بالادينو (42 عاماً) نتائج مميزة مع أندية مونزا وفيورنتينا، وكذلك أتالانتا الذي انتشله من صراع الهبوط وقفز به للمركز السادس في الدوري الإيطالي عندما تولى تدريب الفريق في نوفمبر (تشرين الثاني) 2025.

ولكن بالادينو لم يتفق على استراتيجية واضحة مع إدارة أتالانتا، ليرحل عن قيادة الفريق هذا الصيف.