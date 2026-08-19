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«التحكيم الرياضي» يغلق المرافعة في طعن وتظلم الغامدي ضد الانتخابات... والحكم خلال أيام

خالد الغامدي طعن في قائمة بدر الرزيزاء (الشرق الأوسط)
خالد الغامدي طعن في قائمة بدر الرزيزاء (الشرق الأوسط)
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«التحكيم الرياضي» يغلق المرافعة في طعن وتظلم الغامدي ضد الانتخابات... والحكم خلال أيام

خالد الغامدي طعن في قائمة بدر الرزيزاء (الشرق الأوسط)
خالد الغامدي طعن في قائمة بدر الرزيزاء (الشرق الأوسط)

أغلقت هيئة التحكيم المنبثقة من مركز التحكيم الرياضي السعودي، الأربعاء، باب المرافعة في الطعنين المقدمين من خالد الغامدي بشأن انتخابات مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، وسط توقعات بصدور الحكم خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويتولى النظر في القضية سلطان أبا العلا، محكّم الغامدي، وأحمد أبو عمارة، محكّم الاتحاد السعودي لكرة القدم، إلى جانب القطري عيسى السليطي محكّماً رئيساً.

وكان الغامدي قد تقدم بطعنين إلى مركز التحكيم الرياضي السعودي، الأول ضد قرار لجنة الانتخابات استبعاد قائمته من السباق الانتخابي بسبب عدم استيفائه متطلبات المادة «33/2/د»، بعد عدم تجاوزه اختبار اللغة الإنجليزية.

أما الطعن الثاني، فاستهدف قرار لجنة الانتخابات قبول قائمة بدر الرزيزاء، وانتقالها إلى المرحلة النهائية، إذ اعترض الغامدي على اعتماد القائمة بتسعة مرشحين فقط.

وتضم قائمة الرزيزاء بدر الرزيزاء مرشحاً للرئاسة، ولؤي مشعبي مرشحاً لنيابة الرئيس، وسبعة مرشحين للعضوية، هم: لمياء بن بهيان، وفهد المنصور، وسلمان السديري، وثامر السعدون، وعمر الجريسي، ونيكولاس آرثر كاورد، وجيرارد بيرنارد رودي.

وتنص المادة «33» من النظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم على أن مجلس الإدارة «يتكون من 12 عضواً بحد أقصى، من بينهم امرأة واحدة على الأقل»، وهي المادة التي يستند إليها الجدل المتعلق بعدد أعضاء قائمة الرزيزاء.

ويأتي إغلاق باب المرافعة قبل أيام من المواعيد الحاسمة للانتخابات، إذ من المقرر إعلان نتائج الفصل في الطعون في 24 أغسطس (آب)، على أن تعلن القوائم النهائية في 26 من الشهر ذاته، قبل إجراء الانتخابات خلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد السعودي لكرة القدم في 30 أغسطس.

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الرياضة رياضة سعودية

تيجاني... الرسام الهولندي يدشن رحلته مع القادسية

تيجاني يتسلم قميص ناديه الجديد من جيمس بيسغروف (موقع نادي القادسية)
تيجاني يتسلم قميص ناديه الجديد من جيمس بيسغروف (موقع نادي القادسية)
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تيجاني... الرسام الهولندي يدشن رحلته مع القادسية

تيجاني يتسلم قميص ناديه الجديد من جيمس بيسغروف (موقع نادي القادسية)
تيجاني يتسلم قميص ناديه الجديد من جيمس بيسغروف (موقع نادي القادسية)

أعلن نادي القادسية تعاقده الدولي الهولندي تيجاني ريندرز قادماً من صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي.

ونشر القادسية عبر حسابه الرسمي صورة لريندرز معلقاً: «تيجاني قدساوي... يا هلا وسهلا. فنان هولندي وبيرسم لوحاته في ملاعبنا».

وجرت مراسم التوقيع في مقر النادي عقب اجتياز اللاعب الفحوصات الطبية بنجاح، بحضور الرئيس التنفيذي جيمس بيسغروف، والمدير الرياضي كارلوس أنتون، إلى جانب المدرب بريندان رودجرز.

وبدأ صاحب الـ28 عاماً مسيرته الكروية مع نادي بي إي سي زفوله الهولندي، قبل انتقاله إلى ألكمار عام 2017، الذي شهد انطلاقته الحقيقية بخوضه 128 مباراة رسمية سجل خلالها 13 هدفاً.

وفي صيف 2023، انتقل ريندرز إلى ميلان الإيطالي، ولعب بشعاره 104 مباريات أحرز خلالها 19 هدفاً على مدار موسمين.

ووصل اللاعب إلى ذروة تألقه في موسم 2024 - 2025 بتسجيله 15 هدفاً في مختلف المسابقات، حاصداً جائزة أفضل لاعب وسط في الدوري الإيطالي ولقب السوبر الإيطالي، قبل أن يتحول إلى الدوري الإنجليزي الممتاز عبر بوابة مانشستر سيتي.

ومع السيتي، شارك ريندرز في 50 مباراة بمختلف المسابقات سجل خلالها 7 أهداف وصنع 8، وتوج معه ببطولتي كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة.

وعلى المستوى الدولي، سجل ريندرز ظهوره الأول مع منتخب هولندا في سبتمبر (أيلول) 2023، ليتحول سريعاً إلى أحد عناصره الأساسية.

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بـ71 مليون دولار… القادسية يعزز صفوفه برايندرس نجم السيتي

الهولندي تيجاني رايندرس (رويترز)
الهولندي تيجاني رايندرس (رويترز)
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بـ71 مليون دولار… القادسية يعزز صفوفه برايندرس نجم السيتي

الهولندي تيجاني رايندرس (رويترز)
الهولندي تيجاني رايندرس (رويترز)

تعاقد القادسية مع لاعب الوسط الهولندي تيجاني رايندرس، قادماً من مانشستر سيتي الإنجليزي، وفقاً لما أعلنه النادي الأربعاء.

وأفاد مصدر مسؤول في القادسية، المملوك لشركة «أرامكو»، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، بأن رايندرس وقّع عقداً يمتد حتى عام 2031.

وأعلن القادسية الصفقة عبر حسابه على منصة «إكس» قائلاً: «تيجاني قدساوي.. يا هلا وسهلا»، كما نشر مقطع فيديو لتقديم اللاعب، مرفقاً بعبارة: «فنان هولندي ويرسم لوحاته في ملاعبنا».

ووصل رايندرس إلى مدينة الخبر، الثلاثاء، حيث خضع للفحص الطبي تمهيداً لإتمام انتقاله، فيما أشارت تقارير إلى أن قيمة الصفقة بلغت 61 مليون يورو (71 مليون دولار).

وكان عقد اللاعب البالغ 28 عاماً مع مانشستر سيتي يمتد حتى يونيو (حزيران) 2030، بعدما انضم إلى الفريق الإنجليزي العام الماضي قادماً من ميلان الإيطالي.

وشارك رايندرس مع منتخب هولندا في كأس العالم 2026 بأميركا الشمالية، كما خاض 47 مباراة في مختلف المسابقات خلال الموسم الماضي مع مانشستر سيتي، مساهماً في تسجيل 15 هدفاً.

وكان الهولندي قد تُوج بجائزة أفضل لاعب وسط في الدوري الإيطالي موسم 2024-2025، الذي أحرز فيه لقب كأس السوبر مع ميلان، وحل وصيفاً في مسابقة الكأس المحلية.

ويأتي رحيل رايندرس ضمن تغييرات واسعة في خط وسط مانشستر سيتي، بعد انتقال الإسباني رودري، أفضل لاعب في كأس العالم 2026، إلى برشلونة، في وقت يرتبط فيه النادي الإنجليزي باهتمامه بضم الأرجنتيني إنزو فرنانديز لاعب تشيلسي.

ويواصل القادسية، بقيادة مدربه الآيرلندي الشمالي بريندان رودجرز، تعزيز صفوفه استعداداً لمشاركته الأولى في دوري أبطال آسيا للنخبة، بعدما أنهى الموسم الماضي في المركز الرابع بالدوري السعودي.

ويضم الفريق عدداً من الأسماء البارزة، بينهم ناتشو فرنانديز، والمكسيكي خوليان كينيونيس، والإيطالي ماتيو ريتيغي.

واستهل القادسية مشواره في الدوري بالفوز على الشباب 3-1، قبل أن يكتسح الطائي 5-0 في كأس الملك، ويستعد لمواجهة الاتحاد، الجمعة، في الجولة الثانية من الدوري، فيما يبدأ مشواره الآسيوي أمام الوصل الإماراتي في 14 سبتمبر (أيلول).

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نونيز يقترب من الانضمام إلى الدرعية على سبيل الإعارة

داروين نونيز (نادي الهلال)
داروين نونيز (نادي الهلال)
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نونيز يقترب من الانضمام إلى الدرعية على سبيل الإعارة

داروين نونيز (نادي الهلال)
داروين نونيز (نادي الهلال)

توصل نادي الدرعية إلى اتفاق مبدئي مع الهلال، لضم الأوروغواياني داروين نونيز على سبيل الإعارة حتى يونيو (حزيران) 2027، وفقاً للصحافي الإيطالي فابريزيو رومانو.

وحسب رومانو، يتضمّن الاتفاق تغطية راتب اللاعب، من دون وجود بند يتيح للدرعية شراء عقده بشكل نهائي، فيما لا تزال التوقيعات الرسمية مطلوبة لإتمام الصفقة.

وخاض نونيز خلال الموسم الماضي 24 مباراة بقميص الهلال في مختلف المسابقات، سجل خلالها 9 أهداف، وصنع 5 تمريرات حاسمة، منها 16 مباراة في الدوري، أحرز خلالها 6 أهداف، وصنع 4 تمريرات حاسمة. كما شارك في 6 مباريات بدوري أبطال آسيا للنخبة، سجل خلالها 3 أهداف وصنع هدفاً.

ومن المقرر أن يخضع نونيز للفحص الطبي، تمهيداً لإتمام انتقاله إلى الدرعية.

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