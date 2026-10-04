الدهامي لـ«الشرق الأوسط»: الخبرة حسمت ذهبية الفردي في ناغويا

قال الفارس السعودي رمزي الدهامي، الفائز بذهبية الفردي في دورة الألعاب الآسيوية بناغويا، إن الخبرة أسهمت في حسم الميدالية، مشيراً إلى أنه حرص في جولة التمايز على عدم الضغط على جواده، بعدما بدا عليه التعب، تفادياً لارتكاب الأخطاء.

️ | الفارس السعودي رمزي الدهامي، المتوج بذهبية قفز الحواجز الفردي في دورة الألعاب الآسيوية #ناغويا2026، لـ«الشرق الأوسط»: - في الجولة الأخيرة لعبت الخبرة دوراً. كنت أول من يدخل، ولم أرغب في خوض مغامرة كبيرة لأنني كنت أعرف أن الخيل ستكون مرهقة. - أنا دائماً موجود لخدمة... pic.twitter.com/Ex1xv0Jiy6 — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) October 4, 2026

وأوضح الدهامي، في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط»، أن إنهاءه الجولة الحاسمة من دون أخطاء وضع منافسيه تحت الضغط؛ إذ سعوا إلى تجنب الأخطاء مع محاولة تحقيق زمن أفضل.

وأكد استمراره في المنافسة، مبيناً أنه يتطلع إلى المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية المقبلة في الدوحة، أو في الدورة التي تليها والمقررة في الرياض.

وأهدى الدهامي الفوز إلى القيادة السعودية، ووزارة الرياضة، واللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، ورئيس اتحاد الفروسية، تقديراً لدعمه المتواصل للفريق السعودي، كما أهداه إلى والدته وأسرته والشعب السعودي.