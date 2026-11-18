أعرب الإيراني علي رضا بيرانوند عن فخره بالعودة إلى قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في آسيا، بعد سبع سنوات من ترشحه الأول، مؤكداً أن الفوز بالجائزة سيحمل أهمية استثنائية بالنسبة إليه وإلى كرة القدم الإيرانية، التي تنتظر تتويج أحد لاعبيها باللقب منذ 23 عاماً.

وقال بيرانوند، خلال المؤتمر الصحافي الذي يسبق حفل جوائز الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في العاصمة التايلاندية بانكوك، في تصريحات أدلى بها بالفارسية ونُقلت عبر مترجم: «أنا سعيد جداً بوجودي هنا وتمثيل شعب بلادي، إنه شرف كبير أن أكون بين المرشحين الثلاثة لجائزة أفضل لاعب في آسيا، وهي لحظة لا تُنسى بالنسبة لي».

وأبدى الحارس الإيراني سعادته بمنافسة السعوديين سالم الدوسري وفراس البريكان على الجائزة، مشيداً بالمستويات التي يقدمانها مع نادييهما في البطولات القارية.

وأضاف: «يشرفني الوجود إلى جانب زميلي من السعودية، فهما لاعبان كبيران، وقد تابعت مبارياتهما مع نادييهما في دوري أبطال آسيا، وأعرف جيداً إمكاناتهما».

وأشار بيرانوند إلى أن ترشحه للمرة الثانية، بعد ظهوره الأول ضمن القائمة النهائية في عام 2019، يعكس الجهود التي بذلها طوال السنوات الماضية للمحافظة على مستواه.

وقال: «كنت ضمن المرشحين لهذه الجائزة في عام 2019، لكنني لم أفز بها آنذاك، واليوم أعود بعد سبع سنوات لأكون بين أفضل ثلاثة لاعبين في آسيا. وهذا يدل على استمرارية مستواي والجهود الكبيرة التي بذلتها طوال تلك الفترة أينما لعبت».

وتابع: «مجرد وجودي هنا بين المرشحين الثلاثة يمنحني شعوراً كبيراً بالفخر والسعادة، وبغض النظر عمن سيفوز بالجائزة، فإنني أتمنى التوفيق للجميع، وسأهنئ من يستحق الفوز بها».

وعن المعنى الذي سيحمله تتويجه بالجائزة، خصوصاً في ظل الظروف الصعبة التي مرت بها بلاده، شدّد بيرانوند على أن الإنجاز لن يكون شخصياً فحسب، بل سيمثل لحظة مهمة لكرة القدم الإيرانية.

وقال: «سيكون أمراً عظيماً إذا تمكنت من الفوز بهذه الجائزة، فقد مرّت 23 سنة منذ آخر مرة حقق فيها لاعب إيراني هذا اللقب. سبق أن فاز بها لاعبون إيرانيون كبار، لكن غيابها طوال هذه السنوات يجعل تحقيقها مجدداً أمراً أكثر خصوصية».

وأضاف: «إذا تحقق ذلك، فسوف يكون ذلك شرفاً كبيراً ليس لي وحدي، بل لكرة القدم في بلادي وللاتحاد الإيراني لكرة القدم، وللشعب الإيراني أيضاً».

واستعاد بيرانوند الصعوبات التي واجهها في حياته قبل وصوله إلى عالم الاحتراف، عادّاً أن الفوز بالجائزة سيكون تتويجاً لمسيرة طويلة من التحديات.

وقال: «ربما يعرف كثيرون منكم حجم الصعوبات والأوقات القاسية التي مررت بها في حياتي حتى أصبحت لاعب كرة قدم. ولهذا فإن الفوز بالجائزة سيعني لي الكثير، وسيكون مصدر فخر لكل من أنتمي إليهم».

واختتم الحارس الإيراني حديثه بالتأكيد على اعتزازه بالوصول إلى المرحلة النهائية من المنافسة، متمنياً أن تذهب الجائزة إلى اللاعب الذي يستحقها.