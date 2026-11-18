الإيراني علي رضا بيرانوند: سالم وفراس لاعبان كبيران… وشرف لي أن أكون مرشحاً للفوز بالجائزةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5342763-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%88%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B3-%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%E2%80%A6-%D9%88%D8%B4%D8%B1%D9%81-%D9%84%D9%8A-%D8%A3%D9%86-%D8%A3%D9%83%D9%88%D9%86
الإيراني علي رضا بيرانوند: سالم وفراس لاعبان كبيران… وشرف لي أن أكون مرشحاً للفوز بالجائزة
علي رضا (الشرق الأوسط)
أعرب الإيراني علي رضا بيرانوند عن فخره بالعودة إلى قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في آسيا، بعد سبع سنوات من ترشحه الأول، مؤكداً أن الفوز بالجائزة سيحمل أهمية استثنائية بالنسبة إليه وإلى كرة القدم الإيرانية، التي تنتظر تتويج أحد لاعبيها باللقب منذ 23 عاماً.
وقال بيرانوند، خلال المؤتمر الصحافي الذي يسبق حفل جوائز الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في العاصمة التايلاندية بانكوك، في تصريحات أدلى بها بالفارسية ونُقلت عبر مترجم: «أنا سعيد جداً بوجودي هنا وتمثيل شعب بلادي، إنه شرف كبير أن أكون بين المرشحين الثلاثة لجائزة أفضل لاعب في آسيا، وهي لحظة لا تُنسى بالنسبة لي».
وأبدى الحارس الإيراني سعادته بمنافسة السعوديين سالم الدوسري وفراس البريكان على الجائزة، مشيداً بالمستويات التي يقدمانها مع نادييهما في البطولات القارية.
وأضاف: «يشرفني الوجود إلى جانب زميلي من السعودية، فهما لاعبان كبيران، وقد تابعت مبارياتهما مع نادييهما في دوري أبطال آسيا، وأعرف جيداً إمكاناتهما».
وأشار بيرانوند إلى أن ترشحه للمرة الثانية، بعد ظهوره الأول ضمن القائمة النهائية في عام 2019، يعكس الجهود التي بذلها طوال السنوات الماضية للمحافظة على مستواه.
وقال: «كنت ضمن المرشحين لهذه الجائزة في عام 2019، لكنني لم أفز بها آنذاك، واليوم أعود بعد سبع سنوات لأكون بين أفضل ثلاثة لاعبين في آسيا. وهذا يدل على استمرارية مستواي والجهود الكبيرة التي بذلتها طوال تلك الفترة أينما لعبت».
وتابع: «مجرد وجودي هنا بين المرشحين الثلاثة يمنحني شعوراً كبيراً بالفخر والسعادة، وبغض النظر عمن سيفوز بالجائزة، فإنني أتمنى التوفيق للجميع، وسأهنئ من يستحق الفوز بها».
وعن المعنى الذي سيحمله تتويجه بالجائزة، خصوصاً في ظل الظروف الصعبة التي مرت بها بلاده، شدّد بيرانوند على أن الإنجاز لن يكون شخصياً فحسب، بل سيمثل لحظة مهمة لكرة القدم الإيرانية.
وقال: «سيكون أمراً عظيماً إذا تمكنت من الفوز بهذه الجائزة، فقد مرّت 23 سنة منذ آخر مرة حقق فيها لاعب إيراني هذا اللقب. سبق أن فاز بها لاعبون إيرانيون كبار، لكن غيابها طوال هذه السنوات يجعل تحقيقها مجدداً أمراً أكثر خصوصية».
وأضاف: «إذا تحقق ذلك، فسوف يكون ذلك شرفاً كبيراً ليس لي وحدي، بل لكرة القدم في بلادي وللاتحاد الإيراني لكرة القدم، وللشعب الإيراني أيضاً».
واستعاد بيرانوند الصعوبات التي واجهها في حياته قبل وصوله إلى عالم الاحتراف، عادّاً أن الفوز بالجائزة سيكون تتويجاً لمسيرة طويلة من التحديات.
وقال: «ربما يعرف كثيرون منكم حجم الصعوبات والأوقات القاسية التي مررت بها في حياتي حتى أصبحت لاعب كرة قدم. ولهذا فإن الفوز بالجائزة سيعني لي الكثير، وسيكون مصدر فخر لكل من أنتمي إليهم».
واختتم الحارس الإيراني حديثه بالتأكيد على اعتزازه بالوصول إلى المرحلة النهائية من المنافسة، متمنياً أن تذهب الجائزة إلى اللاعب الذي يستحقها.
أجرى جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، سلسلة من المحادثات والاجتماعات السرية مع أفراد من عائلة كوشنر، استمرت نحو 10 أشهر.
شوق الغامدي (الرياض)
الإيراني علي رضا بيرانوند: سالم وفراس لاعبان كبيران… وشرف لي أن أكون مرشحاً للفوز بالجائزةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5342763-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%88%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B3-%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%E2%80%A6-%D9%88%D8%B4%D8%B1%D9%81-%D9%84%D9%8A-%D8%A3%D9%86-%D8%A3%D9%83%D9%88%D9%86
الإيراني علي رضا بيرانوند: سالم وفراس لاعبان كبيران… وشرف لي أن أكون مرشحاً للفوز بالجائزة
علي رضا (الشرق الأوسط)
أعرب الإيراني علي رضا بيرانوند عن فخره بالعودة إلى قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في آسيا، بعد سبع سنوات من ترشحه الأول، مؤكداً أن الفوز بالجائزة سيحمل أهمية استثنائية بالنسبة إليه وإلى كرة القدم الإيرانية، التي تنتظر تتويج أحد لاعبيها باللقب منذ 23 عاماً.
وقال بيرانوند، خلال المؤتمر الصحافي الذي يسبق حفل جوائز الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في العاصمة التايلاندية بانكوك، في تصريحات أدلى بها بالفارسية ونُقلت عبر مترجم: «أنا سعيد جداً بوجودي هنا وتمثيل شعب بلادي، إنه شرف كبير أن أكون بين المرشحين الثلاثة لجائزة أفضل لاعب في آسيا، وهي لحظة لا تُنسى بالنسبة لي».
وأبدى الحارس الإيراني سعادته بمنافسة السعوديين سالم الدوسري وفراس البريكان على الجائزة، مشيداً بالمستويات التي يقدمانها مع نادييهما في البطولات القارية.
وأضاف: «يشرفني الوجود إلى جانب زميلي من السعودية، فهما لاعبان كبيران، وقد تابعت مبارياتهما مع نادييهما في دوري أبطال آسيا، وأعرف جيداً إمكاناتهما».
وأشار بيرانوند إلى أن ترشحه للمرة الثانية، بعد ظهوره الأول ضمن القائمة النهائية في عام 2019، يعكس الجهود التي بذلها طوال السنوات الماضية للمحافظة على مستواه.
وقال: «كنت ضمن المرشحين لهذه الجائزة في عام 2019، لكنني لم أفز بها آنذاك، واليوم أعود بعد سبع سنوات لأكون بين أفضل ثلاثة لاعبين في آسيا. وهذا يدل على استمرارية مستواي والجهود الكبيرة التي بذلتها طوال تلك الفترة أينما لعبت».
وتابع: «مجرد وجودي هنا بين المرشحين الثلاثة يمنحني شعوراً كبيراً بالفخر والسعادة، وبغض النظر عمن سيفوز بالجائزة، فإنني أتمنى التوفيق للجميع، وسأهنئ من يستحق الفوز بها».
وعن المعنى الذي سيحمله تتويجه بالجائزة، خصوصاً في ظل الظروف الصعبة التي مرت بها بلاده، شدّد بيرانوند على أن الإنجاز لن يكون شخصياً فحسب، بل سيمثل لحظة مهمة لكرة القدم الإيرانية.
وقال: «سيكون أمراً عظيماً إذا تمكنت من الفوز بهذه الجائزة، فقد مرّت 23 سنة منذ آخر مرة حقق فيها لاعب إيراني هذا اللقب. سبق أن فاز بها لاعبون إيرانيون كبار، لكن غيابها طوال هذه السنوات يجعل تحقيقها مجدداً أمراً أكثر خصوصية».
وأضاف: «إذا تحقق ذلك، فسوف يكون ذلك شرفاً كبيراً ليس لي وحدي، بل لكرة القدم في بلادي وللاتحاد الإيراني لكرة القدم، وللشعب الإيراني أيضاً».
واستعاد بيرانوند الصعوبات التي واجهها في حياته قبل وصوله إلى عالم الاحتراف، عادّاً أن الفوز بالجائزة سيكون تتويجاً لمسيرة طويلة من التحديات.
وقال: «ربما يعرف كثيرون منكم حجم الصعوبات والأوقات القاسية التي مررت بها في حياتي حتى أصبحت لاعب كرة قدم. ولهذا فإن الفوز بالجائزة سيعني لي الكثير، وسيكون مصدر فخر لكل من أنتمي إليهم».
واختتم الحارس الإيراني حديثه بالتأكيد على اعتزازه بالوصول إلى المرحلة النهائية من المنافسة، متمنياً أن تذهب الجائزة إلى اللاعب الذي يستحقها.
فراس البريكان: الفوز بجائزة أفضل لاعب في آسيا «حلم الطفولة»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5342752-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9-%D8%A3%D9%81%D8%B6%D9%84-%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%AD%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A9
فراس البريكان: الفوز بجائزة أفضل لاعب في آسيا «حلم الطفولة»
فراس البريكان (الشرق الأوسط)
وصف فراس البريكان، مهاجم المنتخب السعودي والنادي الأهلي، وصوله إلى قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في آسيا بأنه تحقيق لأحد أحلام طفولته، مؤكداً أن وجوده للمرة الأولى بين أبرز نجوم القارة يمثل لحظة استثنائية في مسيرته، ودافعاً لمواصلة العمل وتحقيق مزيد من الإنجازات.
وقال البريكان، خلال المؤتمر الصحافي الذي يسبق حفل جوائز الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في العاصمة التايلاندية بانكوك: «فخور وسعيد بوجودي معكم، إنها لحظة لا توصف بالنسبة لي، وهذه المرة الأولى التي أحضر فيها إلى هنا. لقد تحقق حلم من أحلام الطفولة، ومهما تحدثت فلن أستطيع وصف هذا الشعور».
وأعرب مهاجم الأهلي عن سعادته بمنافسة مواطنه سالم الدوسري، قائد المنتخب السعودي والهلال، على الجائزة القارية، مشيداً بما يمثله من قيمة فنية وخبرة كبيرة.
وأضاف: «أنا أكثر سعادة بوجودي إلى جانب أسطورة كرة القدم السعودية سالم الدوسري، الذي أتعلم منه كثيراً».
وعن التأثير الذي قد يتركه التتويج بالجائزة على مسيرته، أوضح البريكان أن الفوز بها سيكون محطة مهمة في مشواره الكروي، خصوصاً أنه يخوض تجربته الأولى في المنافسة على هذا اللقب الفردي.
وقال: «سيكون شيئاً عظيماً في بداية مسيرتي، وقد يمثل انطلاقة جديدة لي. منذ الطفولة تحلم بأن تكون بين الأساطير، ووصولك إلى هذا المكان نتيجة عمل مستمر، وهو أمر ليس سهلاً، وسيكون دافعاً قوياً وكبيراً بالنسبة لي».
وتطرق البريكان إلى الانتقادات الموجهة للمهاجم السعودي خلال السنوات الماضية، في ظل تراجع فرص مشاركة بعض المهاجمين المحليين مع أنديتهم، مؤكداً أن وصوله إلى قائمة المرشحين يعكس الإمكانات التي يمتلكها اللاعب السعودي متى ما أتيحت له الفرصة.
وقال: «كما ذكرت دائماً، الدوري السعودي يضم مهاجمين، لكنهم لم يحصلوا على فرصتهم. والحمد لله، حظيت بالفرصة وكنت على قدر التطلعات».
وأضاف: «أنا متأكد من وجود مهاجمين ولاعبين سعوديين يمتلكون الإمكانات، لكنهم بحاجة إلى الفرصة، وهذا الأمر يحتاج إلى وقت».
وعن رحلته المرهقة بين مشاركته مع المنتخب السعودي في الدوحة، وحضوره إلى بانكوك للمشاركة في حفل الجوائز، قبل العودة لخوض مباراة مع الأهلي مساء الجمعة، أقر البريكان بصعوبة البرنامج الذي يواجهه خلال أيام قليلة.
وقال: «الموضوع صعب ومتعب، لكن الجائزة تستحق، وإذا كُتبت لي هذه الجائزة فكل شيء يهون».
وفيما يتعلق برأيه في النظام الحالي لدوري أبطال آسيا للنخبة، عدّ مهاجم الأهلي أن التغييرات التي تشهدها البطولة تأتي ضمن التحولات المستمرة في كرة القدم على المستوى العالمي، مؤكداً أن مسؤولية اللاعبين تظل مرتبطة بالأداء داخل الملعب.
وأوضح: «دوري أبطال آسيا للنخبة جزء من تغييرات كثيرة تحدث على الصعيد العالمي، وعلى اللاعبين اللعب والتركيز داخل الملعب».
بينتو النصر الوحيد من الدوري السعودي بين أغلى 100 حارس عالمياًhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5342750-%D8%A8%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D8%BA%D9%84%D9%89-100-%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%8B
بينتو النصر الوحيد من الدوري السعودي بين أغلى 100 حارس عالمياً
بينتو كريبسكي (نادي النصر)
فرض البرازيلي بينتو كريبسكي، حارس مرمى النصر، حضوره بوصفه الممثل الوحيد للدوري السعودي للمحترفين، وكذلك للدوريات العربية، في قائمة أغلى 100 حارس مرمى في العالم من حيث القيمة الانتقالية التقديرية، وفقاً للتقرير الأسبوعي رقم 562 الصادر عن «مرصد كرة القدم» التابع لـ«المركز الدولي للدراسات الرياضية (سي آي إي إس)»، الذي وضع الإسباني خوان غارسيا، حارس برشلونة، في الصدارة بقيمة بلغت 80.6 مليون يورو.
وحل بينتو في المركز الـ84 عالمياً، بقيمة انتقالية تقديرية بلغت 11.4 مليون يورو، متقدماً على مواطنه أليسون بيكر، حارس ليفربول الإنجليزي، الذي جاء في المركز الـ85 بقيمة 11.2 مليون يورو، وفقاً للبيانات الصادرة في 16 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026.
ويبلغ حارس النصر 27.4 عام، ويرتبط بعقد مع النادي السعودي يمتد حتى يونيو (حزيران) 2028، فيما تعكس قيمته التقديرية مجموعة من العوامل التي يعتمدها النموذج الإحصائي لـ«المرصد»؛ أبرزها العمر، ومدة العقد، والمستوى التنافسي، إلى جانب المتغيرات الاقتصادية المرتبطة بسوق انتقالات اللاعبين.
ويكتسب وجود بينتو أهمية إضافية لأنه الاسم الوحيد من أندية الدوري السعودي ضمن القائمة العالمية، في وقت خلت فيه المراكز المائة من المغربي ياسين بونو؛ حارس الهلال، والسنغالي إدوار ميندي؛ حارس الأهلي، رغم ما يمتلكانه من خبرات دولية وإنجازات على مستوى الأندية والمنتخبات.
ويكشف هذا التباين عن طبيعة التصنيف الذي يركز على القيمة المالية المحتملة لانتقال الحارس، وليس تقييم مستواه الفني أو قدراته في التصدي للكرات وحماية المرمى؛ إذ يتأثر التقدير بعمر اللاعب، والسنوات المتبقية في عقده، وإمكانات الاستثمار فيه مستقبلاً.
وتظهر هذه الفوارق بوضوح عند مقارنة بينتو بأليسون؛ إذ يتفوق حارس النصر على مواطنه بفارق 200 ألف يورو في القيمة التقديرية، رغم المكانة الدولية التي يتمتع بها حارس ليفربول، البالغ 34.1 عاماً، والذي يمتد عقده حتى يونيو 2027.
كما جاء بينتو خلف عدد من الحراس المعروفين عالمياً، من بينهم السلوفيني يان أوبلاك والبلجيكي تيبو كورتوا، لكنه تقدم على أليسون والفرنسي بريس سامبا؛ حارس رين، الذي احتل المركز الـ99 بقيمة 9.5 مليون يورو.
غارسيا يتصدر... ودوناروما يطارده
وعلى مستوى الصدارة العالمية، تصدر الإسباني خوان غارسيا؛ حارس برشلونة، القائمة بقيمة انتقالية تقديرية بلغت 80.6 مليون يورو، مستفيداً من عمره البالغ 25.5 عام، ومكانته حارساً أساسياً للفريق الكتالوني، وامتداد عقده حتى يونيو 2031.
وجاء الإيطالي جيانلويجي دوناروما؛ حارس مانشستر سيتي، في المركز الثاني بقيمة 79.9 مليون يورو، بفارق 700 ألف يورو عن المتصدر، بينما احتل البلجيكي سيني لامينس؛ حارس مانشستر يونايتد، المركز الثالث بقيمة 64.2 مليون يورو.
وحل الياباني زيون سوزوكي؛ حارس آستون فيلا، رابعاً بقيمة 59.5 مليون يورو، متقدماً على الهولندي بارت فيربروخن؛ حارس برايتون، الذي احتل المركز الـ5 بقيمة 57.9 مليون يورو.
واحتل الهولندي روبن روفس؛ حارس سندرلاند، المركز الـ8 بقيمة 52.3 مليون يورو، ثم الروسي ماتفي سافونوف؛ حارس باريس سان جيرمان، في المركز الـ9 بقيمة 50.8 مليون يورو، فيما أكمل الألماني يوناس أوربيغ؛ حارس بايرن ميونيخ، قائمة الـ10 الأوائل بقيمة 50 مليون يورو.
وبذلك استحوذ الدوري الإنجليزي الممتاز على 7 مراكز ضمن الـ10 الأوائل، مقابل مركز واحد لكل من الدوريات: الإسباني، والفرنسي، والألماني، في مؤشر على ارتفاع القيم التقديرية لحراس أنديته، لا سيما أصحاب الأعمار الصغيرة والعقود طويلة الأمد.
رايا وكوستا ومينيان ضمن الأسماء البارزة
وخارج الـ10 الأوائل، جاء البرتغالي ديوغو كوستا؛ حارس بورتو، في المركز الـ14 بقيمة 48 مليون يورو، متصدراً حراس الأندية الواقعة خارج الدوريات الأوروبية الـ5 الكبرى.
وحل الإسباني ديفيد رايا؛ حارس آرسنال، في المركز الـ16 بقيمة 47.3 مليون يورو، فيما جاء الفرنسي مايك مينيان؛ حارس ميلان، في المركز الـ19 بقيمة 43.8 مليون يورو.
واحتل الأوكراني أناتولي تروبين؛ حارس بنفيكا، المركز الـ29 بقيمة 30.9 مليون يورو، بينما جاء الجورجي جيورجي مامارداشفيلي؛ حارس ليفربول، في المركز الـ33 بقيمة 28.1 مليون يورو.
ومن بين الأسماء المعروفة، احتل الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز؛ حارس تشيلسي، وفق بيانات التصنيف، المركز الـ34 بقيمة 27 مليون يورو، فيما جاء الإنجليزي جوردان بيكفورد؛ حارس إيفرتون، في المركز الـ39 بقيمة 25.2 مليون يورو.
كورتوا وأوبلاك وأليسون خارج أول 60 مركزاً
ومن أبرز مفاجآت القائمة ابتعاد عدد من أصحاب الأسماء الكبيرة عن المراكز المتقدمة؛ إذ جاء السلوفيني يان أوبلاك؛ حارس أتلتيكو مدريد، في المركز الـ66 بقيمة 15.9 مليون يورو، رغم خبرته الطويلة في الدوري الإسباني والمنافسات الأوروبية.
وحل البلجيكي تيبو كورتوا؛ حارس ريال مدريد، في المركز الـ73 بقيمة 13.7 مليون يورو، بينما تراجع البرازيلي أليسون بيكر؛ حارس ليفربول، إلى المركز الـ85 بقيمة 11.2 مليون يورو.
وتقدم هؤلاء الحراس في العمر مقارنة بالأسماء الشابة المتصدرة؛ إذ يبلغ كورتوا 34.5 عام، وأليسون 34.1 عام، وأوبلاك 33.8 عام؛ مما يفسر جانباً من الفوارق الكبيرة في القيم الانتقالية التقديرية.
كما جاء الإسباني أوناي سيمون؛ حارس أتلتيك بلباو، في المركز الـ43 بقيمة 21.7 مليون يورو، والإيطالي غولييلمو فيكاريو؛ حارس يوفنتوس، وفق بيانات التقرير، في المركز الـ63 بقيمة 16.6 مليون يورو.
الحراس الشباب يفرضون حضورهم
وسلط التقرير الضوء على مجموعة من الحراس الشباب الذين ارتفعت قيمهم الانتقالية، يتقدمهم البلجيكي لوكا بروخمانس؛ حارس جينك، الذي يمتلك ليفربول حقوقه، ويعدّ أصغر حارس في قائمة المائة بعمر 18.4 عام، بقيمة تقديرية تبلغ 28.3 مليون يورو.
كما ضمت القائمة النمساوي كريستيان زافيشيتسكي؛ حارس سالزبورغ، البالغ 19.5 عام، بقيمة 18.1 مليون يورو، إلى جانب البرازيلي أوتافيو؛ حارس كروزيرو، البالغ 20.9 عام، بقيمة 21.1 مليون يورو.
ويعكس حضور هؤلاء اللاعبين أهمية عامل العمر في احتساب القيمة الانتقالية؛ إذ يمنح صغر السن الأندية المشترية فرصة للاستفادة من الحارس سنوات أطول، إلى جانب إمكانية ارتفاع قيمته مستقبلاً.