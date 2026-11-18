وصف فراس البريكان، مهاجم المنتخب السعودي والنادي الأهلي، وصوله إلى قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في آسيا بأنه تحقيق لأحد أحلام طفولته، مؤكداً أن وجوده للمرة الأولى بين أبرز نجوم القارة يمثل لحظة استثنائية في مسيرته، ودافعاً لمواصلة العمل وتحقيق مزيد من الإنجازات.

وقال البريكان، خلال المؤتمر الصحافي الذي يسبق حفل جوائز الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في العاصمة التايلاندية بانكوك: «فخور وسعيد بوجودي معكم، إنها لحظة لا توصف بالنسبة لي، وهذه المرة الأولى التي أحضر فيها إلى هنا. لقد تحقق حلم من أحلام الطفولة، ومهما تحدثت فلن أستطيع وصف هذا الشعور».

وأعرب مهاجم الأهلي عن سعادته بمنافسة مواطنه سالم الدوسري، قائد المنتخب السعودي والهلال، على الجائزة القارية، مشيداً بما يمثله من قيمة فنية وخبرة كبيرة.

وأضاف: «أنا أكثر سعادة بوجودي إلى جانب أسطورة كرة القدم السعودية سالم الدوسري، الذي أتعلم منه كثيراً».

وعن التأثير الذي قد يتركه التتويج بالجائزة على مسيرته، أوضح البريكان أن الفوز بها سيكون محطة مهمة في مشواره الكروي، خصوصاً أنه يخوض تجربته الأولى في المنافسة على هذا اللقب الفردي.

وقال: «سيكون شيئاً عظيماً في بداية مسيرتي، وقد يمثل انطلاقة جديدة لي. منذ الطفولة تحلم بأن تكون بين الأساطير، ووصولك إلى هذا المكان نتيجة عمل مستمر، وهو أمر ليس سهلاً، وسيكون دافعاً قوياً وكبيراً بالنسبة لي».

وتطرق البريكان إلى الانتقادات الموجهة للمهاجم السعودي خلال السنوات الماضية، في ظل تراجع فرص مشاركة بعض المهاجمين المحليين مع أنديتهم، مؤكداً أن وصوله إلى قائمة المرشحين يعكس الإمكانات التي يمتلكها اللاعب السعودي متى ما أتيحت له الفرصة.

وقال: «كما ذكرت دائماً، الدوري السعودي يضم مهاجمين، لكنهم لم يحصلوا على فرصتهم. والحمد لله، حظيت بالفرصة وكنت على قدر التطلعات».

وأضاف: «أنا متأكد من وجود مهاجمين ولاعبين سعوديين يمتلكون الإمكانات، لكنهم بحاجة إلى الفرصة، وهذا الأمر يحتاج إلى وقت».

وعن رحلته المرهقة بين مشاركته مع المنتخب السعودي في الدوحة، وحضوره إلى بانكوك للمشاركة في حفل الجوائز، قبل العودة لخوض مباراة مع الأهلي مساء الجمعة، أقر البريكان بصعوبة البرنامج الذي يواجهه خلال أيام قليلة.

وقال: «الموضوع صعب ومتعب، لكن الجائزة تستحق، وإذا كُتبت لي هذه الجائزة فكل شيء يهون».

وفيما يتعلق برأيه في النظام الحالي لدوري أبطال آسيا للنخبة، عدّ مهاجم الأهلي أن التغييرات التي تشهدها البطولة تأتي ضمن التحولات المستمرة في كرة القدم على المستوى العالمي، مؤكداً أن مسؤولية اللاعبين تظل مرتبطة بالأداء داخل الملعب.

وأوضح: «دوري أبطال آسيا للنخبة جزء من تغييرات كثيرة تحدث على الصعيد العالمي، وعلى اللاعبين اللعب والتركيز داخل الملعب».