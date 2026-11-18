أمر وزير الرياضة في جنوب أفريقيا، جايتون ماكنزي، بفتح تحقيق في المعاملة التي تلقتها السباحة الأولمبية تاتيانا سميث، بعد قرارها تمثيل هولندا مستقبلاً بدلاً من جنوب أفريقيا.

وتعد سميث، المعروفة سابقاً باسم تاتيانا شونميكر قبل زواجها، أكثر رياضية أولمبية تتويجاً بالميداليات في تاريخ جنوب أفريقيا برصيد أربع ميداليات. وتحمل سميث الجنسيتين الجنوب أفريقية والهولندية، وعزت قرار تغيير ولائها الرياضي إلى خلافات متكررة مع مسؤولي الاتحاد الجنوب أفريقي للسباحة.

وقدم ماكنزي اعتذاراً علنياً للبطلة الأولمبية بسبب ما قال إنها معاملة غير لائقة تعرضت لها، شملت تأخير صرف جائزتها المالية المستحقة عن بطولة العالم للألعاب المائية 2023.

وقالت سميث إن مكافأة قدرها 35 ألف دولار، استحقتها بعد بطولة العالم في فوكوكا اليابانية، ظلت معلقة لمدة عام كامل، وعندما صرفت لها أخيراً لم تتضمن الفوائد المستحقة، التي لم تحصل عليها إلا بعد اللجوء إلى محامين.

وقال ماكنزي: «لقد عوملت بأسوأ طريقة ممكنة، وعلى المسؤولين أن يشعروا بالخجل»، مضيفاً: «عوملت تاتيانا وكأنها عدوة لهذا البلد».

وطلب الوزير من هيئة الرياضة في البلاد واللجنة الأولمبية والبارالمبية في جنوب أفريقيا التحقيق في القضية واتخاذ ما يلزم من إجراءات.

وأضاف: «لو كان الأمر بيدي، لتوجهت إليهم وأقلت الجميع فوراً. هذا ما أشعر به. لكنني لا أستطيع فعل ذلك، لأننا قد نتعرض لعقوبات من الاتحاد الدولي للألعاب المائية. وتنص الإجراءات على أن يتولى الاتحاد الجنوب أفريقي للرياضة واللجنة الأولمبية معالجة الأمر أولاً».

وتابع: «إذا كانت هذه هي الطريقة التي تعامل بها أعظم رياضية أولمبية في تاريخنا، فكيف نعامل نجومنا الصاعدين؟ وما الرسالة التي يبعث بها ذلك إلى كل سباح شاب بشأن ما يمكن أن يتوقعه إذا لم يتغير شيء؟».

وكانت سميث قد أعلنت اعتزالها في 2024، قبل أن تتراجع عن القرار هذا العام وتضع نصب عينيها المشاركة في أولمبياد لوس أنجليس 2028.

وتوجت سميث بذهبية سباق 200 متر صدرا في أولمبياد طوكيو، قبل أن تحرز ذهبية 100 متر صدرا في أولمبياد باريس. كما أحرزت ميداليتين فضيتين أولمبيتين.

وقالت سميث في مقطع فيديو نشرته عبر وسائل التواصل الاجتماعي هذا الشهر لإعلان قرارها: «عندما كنت طفلة، كان أكبر أحلامي تمثيل جنوب أفريقيا في الألعاب الأولمبية. وقد تحقق ذلك الحلم ومنحني أكثر مما كنت أتصور».

وأضافت: «تمنحني هذه الخطوة فرصة لاكتشاف جانب آخر من هويتي وإرثي العائلي لم أختبره من قبل عبر الرياضة».

وختمت قائلة: «كما أنها توفر لي دعماً أكبر على مستوى الأداء العالي، وتمنحني فرصة بناء مسيرة رياضية أكثر استدامة» في إشارة إلى سعيها للفوز بذهبية سباق 50 متراً في أولمبياد لوس أنجليس 2028.