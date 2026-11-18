فرض البرازيلي بينتو كريبسكي، حارس مرمى النصر، حضوره بوصفه الممثل الوحيد للدوري السعودي للمحترفين، وكذلك للدوريات العربية، في قائمة أغلى 100 حارس مرمى في العالم من حيث القيمة الانتقالية التقديرية، وفقاً للتقرير الأسبوعي رقم 562 الصادر عن «مرصد كرة القدم» التابع لـ«المركز الدولي للدراسات الرياضية (سي آي إي إس)»، الذي وضع الإسباني خوان غارسيا، حارس برشلونة، في الصدارة بقيمة بلغت 80.6 مليون يورو.

وحل بينتو في المركز الـ84 عالمياً، بقيمة انتقالية تقديرية بلغت 11.4 مليون يورو، متقدماً على مواطنه أليسون بيكر، حارس ليفربول الإنجليزي، الذي جاء في المركز الـ85 بقيمة 11.2 مليون يورو، وفقاً للبيانات الصادرة في 16 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026.

ويبلغ حارس النصر 27.4 عام، ويرتبط بعقد مع النادي السعودي يمتد حتى يونيو (حزيران) 2028، فيما تعكس قيمته التقديرية مجموعة من العوامل التي يعتمدها النموذج الإحصائي لـ«المرصد»؛ أبرزها العمر، ومدة العقد، والمستوى التنافسي، إلى جانب المتغيرات الاقتصادية المرتبطة بسوق انتقالات اللاعبين.

ويكتسب وجود بينتو أهمية إضافية لأنه الاسم الوحيد من أندية الدوري السعودي ضمن القائمة العالمية، في وقت خلت فيه المراكز المائة من المغربي ياسين بونو؛ حارس الهلال، والسنغالي إدوار ميندي؛ حارس الأهلي، رغم ما يمتلكانه من خبرات دولية وإنجازات على مستوى الأندية والمنتخبات.

ويكشف هذا التباين عن طبيعة التصنيف الذي يركز على القيمة المالية المحتملة لانتقال الحارس، وليس تقييم مستواه الفني أو قدراته في التصدي للكرات وحماية المرمى؛ إذ يتأثر التقدير بعمر اللاعب، والسنوات المتبقية في عقده، وإمكانات الاستثمار فيه مستقبلاً.

وتظهر هذه الفوارق بوضوح عند مقارنة بينتو بأليسون؛ إذ يتفوق حارس النصر على مواطنه بفارق 200 ألف يورو في القيمة التقديرية، رغم المكانة الدولية التي يتمتع بها حارس ليفربول، البالغ 34.1 عاماً، والذي يمتد عقده حتى يونيو 2027.

شعار «المركز الدولي للدراسات الرياضية - سي آي إي إس»

كما جاء بينتو خلف عدد من الحراس المعروفين عالمياً، من بينهم السلوفيني يان أوبلاك والبلجيكي تيبو كورتوا، لكنه تقدم على أليسون والفرنسي بريس سامبا؛ حارس رين، الذي احتل المركز الـ99 بقيمة 9.5 مليون يورو.

غارسيا يتصدر... ودوناروما يطارده

وعلى مستوى الصدارة العالمية، تصدر الإسباني خوان غارسيا؛ حارس برشلونة، القائمة بقيمة انتقالية تقديرية بلغت 80.6 مليون يورو، مستفيداً من عمره البالغ 25.5 عام، ومكانته حارساً أساسياً للفريق الكتالوني، وامتداد عقده حتى يونيو 2031.

وجاء الإيطالي جيانلويجي دوناروما؛ حارس مانشستر سيتي، في المركز الثاني بقيمة 79.9 مليون يورو، بفارق 700 ألف يورو عن المتصدر، بينما احتل البلجيكي سيني لامينس؛ حارس مانشستر يونايتد، المركز الثالث بقيمة 64.2 مليون يورو.

وحل الياباني زيون سوزوكي؛ حارس آستون فيلا، رابعاً بقيمة 59.5 مليون يورو، متقدماً على الهولندي بارت فيربروخن؛ حارس برايتون، الذي احتل المركز الـ5 بقيمة 57.9 مليون يورو.

وجاء البلجيكي مايك بيندرز؛ حارس تشيلسي، سادساً بقيمة 57.1 مليون يورو، يليه التشيكي لوكاش هورنيتشيك؛ حارس نيوكاسل يونايتد، سابعاً بقيمة 55.9 مليون يورو.

واحتل الهولندي روبن روفس؛ حارس سندرلاند، المركز الـ8 بقيمة 52.3 مليون يورو، ثم الروسي ماتفي سافونوف؛ حارس باريس سان جيرمان، في المركز الـ9 بقيمة 50.8 مليون يورو، فيما أكمل الألماني يوناس أوربيغ؛ حارس بايرن ميونيخ، قائمة الـ10 الأوائل بقيمة 50 مليون يورو.

وبذلك استحوذ الدوري الإنجليزي الممتاز على 7 مراكز ضمن الـ10 الأوائل، مقابل مركز واحد لكل من الدوريات: الإسباني، والفرنسي، والألماني، في مؤشر على ارتفاع القيم التقديرية لحراس أنديته، لا سيما أصحاب الأعمار الصغيرة والعقود طويلة الأمد.

رايا وكوستا ومينيان ضمن الأسماء البارزة

التقرير الأسبوعي رقم «562» الصادر عن «مرصد كرة القدم» التابع لـ«المركز الدولي للدراسات الرياضية - سي آي إي إس» (المركز الدولي)

وخارج الـ10 الأوائل، جاء البرتغالي ديوغو كوستا؛ حارس بورتو، في المركز الـ14 بقيمة 48 مليون يورو، متصدراً حراس الأندية الواقعة خارج الدوريات الأوروبية الـ5 الكبرى.

وحل الإسباني ديفيد رايا؛ حارس آرسنال، في المركز الـ16 بقيمة 47.3 مليون يورو، فيما جاء الفرنسي مايك مينيان؛ حارس ميلان، في المركز الـ19 بقيمة 43.8 مليون يورو.

واحتل الأوكراني أناتولي تروبين؛ حارس بنفيكا، المركز الـ29 بقيمة 30.9 مليون يورو، بينما جاء الجورجي جيورجي مامارداشفيلي؛ حارس ليفربول، في المركز الـ33 بقيمة 28.1 مليون يورو.

ومن بين الأسماء المعروفة، احتل الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز؛ حارس تشيلسي، وفق بيانات التصنيف، المركز الـ34 بقيمة 27 مليون يورو، فيما جاء الإنجليزي جوردان بيكفورد؛ حارس إيفرتون، في المركز الـ39 بقيمة 25.2 مليون يورو.

كورتوا وأوبلاك وأليسون خارج أول 60 مركزاً

ومن أبرز مفاجآت القائمة ابتعاد عدد من أصحاب الأسماء الكبيرة عن المراكز المتقدمة؛ إذ جاء السلوفيني يان أوبلاك؛ حارس أتلتيكو مدريد، في المركز الـ66 بقيمة 15.9 مليون يورو، رغم خبرته الطويلة في الدوري الإسباني والمنافسات الأوروبية.

وحل البلجيكي تيبو كورتوا؛ حارس ريال مدريد، في المركز الـ73 بقيمة 13.7 مليون يورو، بينما تراجع البرازيلي أليسون بيكر؛ حارس ليفربول، إلى المركز الـ85 بقيمة 11.2 مليون يورو.

وتقدم هؤلاء الحراس في العمر مقارنة بالأسماء الشابة المتصدرة؛ إذ يبلغ كورتوا 34.5 عام، وأليسون 34.1 عام، وأوبلاك 33.8 عام؛ مما يفسر جانباً من الفوارق الكبيرة في القيم الانتقالية التقديرية.

كما جاء الإسباني أوناي سيمون؛ حارس أتلتيك بلباو، في المركز الـ43 بقيمة 21.7 مليون يورو، والإيطالي غولييلمو فيكاريو؛ حارس يوفنتوس، وفق بيانات التقرير، في المركز الـ63 بقيمة 16.6 مليون يورو.

الحراس الشباب يفرضون حضورهم

وسلط التقرير الضوء على مجموعة من الحراس الشباب الذين ارتفعت قيمهم الانتقالية، يتقدمهم البلجيكي لوكا بروخمانس؛ حارس جينك، الذي يمتلك ليفربول حقوقه، ويعدّ أصغر حارس في قائمة المائة بعمر 18.4 عام، بقيمة تقديرية تبلغ 28.3 مليون يورو.

كما ضمت القائمة النمساوي كريستيان زافيشيتسكي؛ حارس سالزبورغ، البالغ 19.5 عام، بقيمة 18.1 مليون يورو، إلى جانب البرازيلي أوتافيو؛ حارس كروزيرو، البالغ 20.9 عام، بقيمة 21.1 مليون يورو.

ويعكس حضور هؤلاء اللاعبين أهمية عامل العمر في احتساب القيمة الانتقالية؛ إذ يمنح صغر السن الأندية المشترية فرصة للاستفادة من الحارس سنوات أطول، إلى جانب إمكانية ارتفاع قيمته مستقبلاً.