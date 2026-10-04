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الرياضة رياضة سعودية

المبطي لـ«الشرق الأوسط»: الحاجز الأخير حرمني ذهب ناغويا... وأطمح لميدالية أولمبية

خالد المبطي خلال منافسات قفز الحواجز (فريق السعودية)
خالد المبطي خلال منافسات قفز الحواجز (فريق السعودية)
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المبطي لـ«الشرق الأوسط»: الحاجز الأخير حرمني ذهب ناغويا... وأطمح لميدالية أولمبية

خالد المبطي خلال منافسات قفز الحواجز (فريق السعودية)
خالد المبطي خلال منافسات قفز الحواجز (فريق السعودية)

أكد الفارس السعودي خالد المبطي، الحائز الميدالية البرونزية في منافسات قفز الحواجز ضمن دورة الألعاب الآسيوية العشرين (ناغويا 2026)، أن المنافسة شهدت تطوراً كبيراً في مستويات الفرسان الآسيويين والعرب، مشيراً إلى أن طموحه يتجاوز المنافسات القارية نحو تحقيق ميدالية أولمبية.

وقال المبطي، في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط»: «رياضة قفز الحواجز تشهد تطوراً ملحوظاً وكبيراً جداً في مختلف الدول الآسيوية والعربية، وكانت المنافسة صعبة للغاية. الحمد لله حققت الميدالية البرونزية، ونتطلع إلى تحقيق نتائج أفضل في دورة الألعاب الآسيوية المقبلة».

وكشف الفارس السعودي عن تفاصيل جولة التمايز التي كان قريباً خلالها من انتزاع الميدالية الذهبية، قائلاً: «أنهيت 3 جولات دون أخطاء، ووصلت إلى جولة التمايز برفقة الفارسين اللذين حققا الذهب والفضة. كنت أدخل بعدهما في الترتيب، وكان يفترض أن يخدمني ذلك بصورة أكبر».

وأضاف: «ارتكب الفارسان خطأ بإسقاط حاجز لكل منهما، ولذلك كنت بحاجة إلى إنهاء الجولة دون أخطاء، ولم أكن مطالباً بسرعة كبيرة. حاولت تقديم جولة نظيفة، ووصلت إلى الحاجز الأخير، لكنه سقط وحرمنا من الميدالية الذهبية».

وتابع المبطي: «هذه هي رياضة قفز الحواجز، وبإذن الله سيكون المقبل أفضل».

وعن طموحاته المستقبلية، شدَّد المبطي على أن أهدافه لا تتوقف عند المنافسات الآسيوية، وقال: «طموحنا لا يقتصر على آسيا، بل نتطلع إلى ما هو أكبر، وهو الألعاب الأولمبية. لدينا برنامج للتأهل إلى أولمبياد لوس أنجليس، وسيبدأ مشوار التأهل مطلع عام 2027، وبإذن الله نطمح إلى تحقيق ميدالية أولمبية».

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TT

«آسياد 2026»: الدهامي يُهدي السعودية ذهبية جديدة في الفروسية... والراجحي يتوج بالفضية

نجح فرسان السعودية في تعزيز حصيلة الميداليات (فريق السعودية)
نجح فرسان السعودية في تعزيز حصيلة الميداليات (فريق السعودية)

واصلت الفروسية السعودية تألقها في دورة الألعاب الآسيوية العشرين (ناغويا 2026)، بعدما انتزع الفارس المخضرم رمزي الدهامي الميدالية الذهبية في منافسات قفز الحواجز للفردي، في يوم شهد حضوراً سعودياً لافتاً على منصات التتويج، بإحراز عبد الرحمن الراجحي الميدالية الفضية، وخالد المبطي البرونزية.

وتوج الدهامي بذهبية منافسات قفز الحواجز، بارتفاع يصل إلى 1.55 متر، بعدما نجح في إنهاء المنافسات بالمركز الأول، ليضيف إنجازاً جديداً إلى مسيرته الحافلة، ويمنح السعودية ميدالية ذهبية جديدة في الدورة الآسيوية.

وجاء عبد الرحمن الراجحي في المركز الثاني ليحصد الميدالية الفضية في المنافسات ذاتها، مؤكداً التفوق السعودي في قفز الحواجز.

وكان الراجحي والدهامي قد عبرا إلى جولة التمايز بعد أداء خالٍ من الأخطاء في الجولة الثانية، إذ أنهى الراجحي مساره بزمن بلغ 76.42 ثانية، بينما سجَّل الدهامي 76.96 ثانية، دون ارتكاب أي خطأ.

وفي منافسات أخرى لقفز الحواجز للفردي، أضاف خالد المبطي ميدالية ثالثة للفروسية السعودية، بعدما تُوِّج بالبرونزية في منافسات ارتفاع 1.45 متر.

ونجح المبطي في بلوغ جولة التمايز بعدما أنهى الجولة الثانية دون أخطاء، مسجلاً زمناً قدره 78.66 ثانية، قبل أن يحسم المركز الثالث في جولة التمايز بزمن بلغ 45.35 ثانية.

وفي المنافسات ذاتها، استُبعدت نتيجة الفارس السعودي سعد العجمي بعد امتناع حصانه عن استكمال المسار.

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الرياضة رياضة سعودية

عبد العزيز بن أحمد لـ«الشرق الأوسط»: أهدي الجائزة لحفيدتي نوف

الأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز مالك مربط عذبة يتحدث لـ«الشرق الأوسط» (الشرق الأوسط)
الأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز مالك مربط عذبة يتحدث لـ«الشرق الأوسط» (الشرق الأوسط)
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عبد العزيز بن أحمد لـ«الشرق الأوسط»: أهدي الجائزة لحفيدتي نوف

الأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز مالك مربط عذبة يتحدث لـ«الشرق الأوسط» (الشرق الأوسط)
الأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز مالك مربط عذبة يتحدث لـ«الشرق الأوسط» (الشرق الأوسط)

أهدى الأمير عبد العزيز بن أحمد بن عبدالعزيز، مالك مربط عذبة، جائزة الفرس «نوف عذبة» إلى حفيدته نوف، والتي تشترك مع الفرس في نفس الاسم، وذلك عقب ختام منافسات النسخة الخامسة عشرة من البطولة الوطنية لجمال الخيل العربية الأصيلة، التي أقيمت في مزرعة الخالدية غرب الرياض.

وأحرزت «نوف عذبة» ذهبية بطولة الأفراس، فيما نال المهر «نادر عذبة» برونزية الأمهار.

الأمير عبد العزيز بن أحمد محتفلاً بالكأس (الشرق الأوسط)

وقال الأمير عبدالعزيز بن أحمد، في حديث لـ«الشرق الأوسط» عقب التتويج، رداً على سؤال عمّن يهديه الجائزة: «أنا أهدي هذه الجائزة للحفيدة نوف المسماة على الفرس». وأضاف: «الحمد لله والشكر لله ورضا ودعاء الوالدين».

وأشاد الأمير عبدالعزيز بن أحمد بجهود فريق إدارة الجمال في المربط، وذكر عبيدة الجنيد والطاقم العامل معه في متابعة الخيل وإدارتها.

وعن «نوف عذبة»، قال إنه كان متأملاً فيها، ووصفها بأنها «بطلة وبنت بطل، بنت أليهاندرو، حصان لم يهزم حتى الآن»، مضيفاً أنها «حققت كثير من النتائج».

ويؤكد سجل الفرس نسبها إلى الفحل «إي كي إس أليهاندرو» وملكيتها لمربط عذبة، فيما تورد مراجع متخصصة أن الفحل أنهى مسيرته في عروض الجمال من دون هزيمة.

ووصف الأمير البطولة بأنها «إن شو» وطنية، وقال إن لها «قيمتها ووزنها» لدى الإيكاهو، أي المؤتمر الأوروبي لمنظمات الخيل العربية (ECAHO). ويصنّف سجل الإيكاهو الحدث بوصفه بطولة وطنية،

وعن مشاركة «نادر عذبة»، قال: «الحمد لله حصل على البرونزية، وإن شاء الله الجاي أفضل بإذن الله».

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سباق الخيول السعودية
الرياضة رياضة سعودية

إيفان توني يحتفل بتأهل المنتخب السعودي إلى نهائي الخليج

إيفان توني (رويترز)
إيفان توني (رويترز)
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إيفان توني يحتفل بتأهل المنتخب السعودي إلى نهائي الخليج

إيفان توني (رويترز)
إيفان توني (رويترز)

احتفل الإنجليزي إيفان توني، مهاجم الأهلي، بتأهل المنتخب السعودي إلى نهائي كأس الخليج، في مشهد يعكس حجم الارتباط بينه وبين الكرة السعودية.

ونشر توني عبر حسابه في منصة التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لركلة الجزاء التي نفذها مختار علي، والتي أسهمت في عبور الأخضر إلى المباراة النهائية، متابعًا احتفالات المنتخب السعودي بالتأهل، في لفتة حظيت باهتمام المتابعين.

ولم يكن تفاعل توني مع المنتخب السعودي حالة منفردة بين اللاعبين الأجانب الذين ارتبطوا بالكرة السعودية، إذ سبقه في ذلك عدد من المحترفين الذين حافظوا على حضورهم ومتابعتهم للأخضر حتى بعد مغادرة الملاعب السعودية من بينهم البرازيلي إلتون جوزيه، لاعب النصر السابق، والفرنسي بافتيمبي غوميز، مهاجم الهلال السابق.

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