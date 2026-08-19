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الرياضة رياضة سعودية

نقل الـ25 % المتبقية من أسهم الأندية الأربعة السعودية الكبار إلى صندوق الاستثمارات

وزارة الرياضة السعودية نقلت أسهم المؤسسات غير الربحية لصندوق الاستثمارات العامة (وزارة الرياضة)
وزارة الرياضة السعودية نقلت أسهم المؤسسات غير الربحية لصندوق الاستثمارات العامة (وزارة الرياضة)
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نقل الـ25 % المتبقية من أسهم الأندية الأربعة السعودية الكبار إلى صندوق الاستثمارات

وزارة الرياضة السعودية نقلت أسهم المؤسسات غير الربحية لصندوق الاستثمارات العامة (وزارة الرياضة)
وزارة الرياضة السعودية نقلت أسهم المؤسسات غير الربحية لصندوق الاستثمارات العامة (وزارة الرياضة)

أعلنت وزارة الرياضة، اليوم الأربعاء، البدء في نقل ملكية أسهم المؤسسات غير الربحية، التي تمثل 25 في المائة من أسهم شركات الأندية الأربعة (الاتحاد، الأهلي، الهلال، النصر)، إلى صندوق الاستثمارات العامة، وحل مجالس إدارات تلك المؤسسات وذلك بعد استيفاء الإجراءات النظامية اللازمة.

وتمثل هذه الخطوة المرحلة الثانية من مراحل نقل ملكية الأندية الأربعة، وذلك في إطار استكمال مسار التحول نحو نموذج ملكية يعزز جاذبيتها الاستثمارية، ويرسخ أسس الحوكمة المؤسسية، ويدعم استدامتها ونموها على المدى الطويل، بما يتماشى مع مستهدفات مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية.

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الرياضة رياضة سعودية صندوق الاستثمارات العامة كرة القدم الدوري السعودي نادي الهلال نادي النصر نادي الاتحاد النادي الأهلي السعودي السعودية

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الرياضة رياضة سعودية

نونيز يقترب من الانضمام إلى الدرعية على سبيل الإعارة

داروين نونيز (نادي الهلال)
داروين نونيز (نادي الهلال)
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نونيز يقترب من الانضمام إلى الدرعية على سبيل الإعارة

داروين نونيز (نادي الهلال)
داروين نونيز (نادي الهلال)

توصل نادي الدرعية إلى اتفاق مبدئي مع الهلال، لضم الأوروغواياني داروين نونيز على سبيل الإعارة حتى يونيو (حزيران) 2027، وفقاً للصحافي الإيطالي فابريزيو رومانو.

وحسب رومانو، يتضمّن الاتفاق تغطية راتب اللاعب، من دون وجود بند يتيح للدرعية شراء عقده بشكل نهائي، فيما لا تزال التوقيعات الرسمية مطلوبة لإتمام الصفقة.

وخاض نونيز خلال الموسم الماضي 24 مباراة بقميص الهلال في مختلف المسابقات، سجل خلالها 9 أهداف، وصنع 5 تمريرات حاسمة، منها 16 مباراة في الدوري، أحرز خلالها 6 أهداف، وصنع 4 تمريرات حاسمة. كما شارك في 6 مباريات بدوري أبطال آسيا للنخبة، سجل خلالها 3 أهداف وصنع هدفاً.

ومن المقرر أن يخضع نونيز للفحص الطبي، تمهيداً لإتمام انتقاله إلى الدرعية.

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القادسية يبدأ تحضيراته النهائية للدوري السعودي للسيدات

عودة التدريبات في مدينة الخبر (نادي القادسية «إنستغرام»)
عودة التدريبات في مدينة الخبر (نادي القادسية «إنستغرام»)
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القادسية يبدأ تحضيراته النهائية للدوري السعودي للسيدات

عودة التدريبات في مدينة الخبر (نادي القادسية «إنستغرام»)
عودة التدريبات في مدينة الخبر (نادي القادسية «إنستغرام»)

استأنف فريق القادسية، المنافس في الدوري السعودي الممتاز للسيدات، تدريباته في مدينة الخبر بعد اختتام معسكره الخارجي في إسبانيا الذي أقيم من 20 يوليو (تموز) إلى 14 أغسطس (آب) الجاري، تحضيراً للموسم الجديد.

وخاض الفريق 3 مباريات ودية، فاز بالأولى أمام ريال بيتيس بنتيجة (4-3)، وانتصر في ثانية ودياته أمام جيرونا برباعية نظيفة، وخسر وديته الأخيرة أمام بادلونا بنتيجة (4-1).

كان نادي القادسية قد أعلن تعاقده مع المدرب الإنجليزي غايلز بارنز، لقيادة فريق السيدات، خلفاً للمدربة الكندية كارملينا موسكاتو، إلى جانب تعاقده مع لاعبة فريق الاتحاد تاله الغامدي، ولاعبة فريق النصر ماريا إدواردا، وعودة نجمة الفريق شادن عبد الله قادمةً من فريق العلا، ولاعبة فريق الأهلي فدوى خالد، ومريم التميمي من فريق العلا.

وأنهى فريق القادسية الموسم الماضي في المركز الرابع بترتيب الدوري السعودي الممتاز للسيدات، بعدما جمع 23 نقطة من 14 مباراة.

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أستون فيلا يرفض 3 عروض من الهلال لضم أولي واتكينز... والرابع في الطريق

أولي واتكينز (رويترز)
أولي واتكينز (رويترز)
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أستون فيلا يرفض 3 عروض من الهلال لضم أولي واتكينز... والرابع في الطريق

أولي واتكينز (رويترز)
أولي واتكينز (رويترز)

رفض أستون فيلا 3 عروض تقدَّم بها الهلال السعودي للتعاقد مع المهاجم الإنجليزي أولي واتكينز، في وقت يترقب فيه النادي الإنجليزي إمكانية وصول عرض رابع بقيمة مالية أعلى.

وحسب صحيفة «التلغراف» البريطانية، رفض أستون فيلا في وقت متأخر من مساء الثلاثاء أحدث عروض الهلال، الذي بلغت قيمته 46.7 مليون يورو، أي نحو 40 مليون جنيه إسترليني، إلا أن مسؤولي النادي يدركون أن الهلال قد يعود بعرض محسَّن في محاولة لحسم الصفقة.

ولم يشارك واتكينز، البالغ 30 عاماً، مع أستون فيلا خلال فترة الإعداد للموسم الجديد، بعدما حصل على إجازة ممتدة عقب مشاركته مع المنتخب الإنجليزي في كأس العالم.

ولم يُبدِ أستون فيلا قلقاً كبيراً بشأن مستقبل مهاجمه الذي تعاقد معه مقابل 33 مليون جنيه إسترليني، إلا أن تحركات الهلال تعكس جدية النادي السعودي في محاولة إقناع بطل الدوري الأوروبي بالتخلي عن اللاعب.

ويأتي اهتمام الهلال بواتكينز في صيف شهد تغييرات واسعة داخل أستون فيلا، بعدما رحل مورغان روجرز ويوري تيليمانس ولوكاس ديني بالفعل، بينما تحيط الشكوك أيضاً بمستقبل إزري كونسا والحارس الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز.

ولا يزال كونسا هدفاً رئيسياً لآرسنال، بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، إلا أن الفارق بين الناديين في تقييم اللاعب لا يزال كبيراً.

وفي المقابل، تبدو فرص استمرار مارتينيز مع أستون فيلا محدودة، في ظل اقتراب النادي من إتمام صفقة حارس بارما الياباني زيون سوزوكي مقابل 30 مليون جنيه إسترليني، بعدما بدأ اللاعب فحوصه الطبية صباح الاثنين.

وكان مارتينيز قريباً من مغادرة أستون فيلا العام الماضي في ظل اهتمام مانشستر يونايتد، كما كان مرشحاً للانتقال إلى يوفنتوس، إلا أن أستون فيلا اعتبر تقييم النادي الإيطالي للحارس الأرجنتيني منخفضاً للغاية.

وسيمثل رحيل واتكينز ضربة جديدة للمدرب أوناي إيمري، رغم رغبة الإسباني في بدء دورة جديدة وإعادة بناء تشكيلته.

وانضم المهاجم الإنجليزي إلى أستون فيلا قادماً من برنتفورد عام 2020، وسجل منذ ذلك الحين 108 أهداف، من بينها 16 هدفاً في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي.

وفي إطار إعادة بناء الفريق، اقترب أستون فيلا من التعاقد مع آرون وان بيساكا، مدافع وست هام يونايتد، بعد توصل الناديين إلى اتفاق بشأن الصفقة.

وسينضم وان بيساكا في البداية على سبيل الإعارة، مع التزام أستون فيلا بشرائه نهائياً مقابل 18 مليون جنيه إسترليني، حال تحقق عدد من الشروط المتفق عليها.

ويستهل أستون فيلا مشواره في الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز، الأحد، عندما يحل ضيفاً على برايتون.

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