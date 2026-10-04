«آسياد 2026»: الدهامي يُهدي السعودية ذهبية جديدة في الفروسية... والراجحي يتوج بالفضية

واصلت الفروسية السعودية تألقها في دورة الألعاب الآسيوية العشرين (ناغويا 2026)، بعدما انتزع الفارس المخضرم رمزي الدهامي الميدالية الذهبية في منافسات قفز الحواجز للفردي، في يوم شهد حضوراً سعودياً لافتاً على منصات التتويج، بإحراز عبد الرحمن الراجحي الميدالية الفضية، وخالد المبطي البرونزية.

وتوج الدهامي بذهبية منافسات قفز الحواجز، بارتفاع يصل إلى 1.55 متر، بعدما نجح في إنهاء المنافسات بالمركز الأول، ليضيف إنجازاً جديداً إلى مسيرته الحافلة، ويمنح السعودية ميدالية ذهبية جديدة في الدورة الآسيوية.

وجاء عبد الرحمن الراجحي في المركز الثاني ليحصد الميدالية الفضية في المنافسات ذاتها، مؤكداً التفوق السعودي في قفز الحواجز.

وكان الراجحي والدهامي قد عبرا إلى جولة التمايز بعد أداء خالٍ من الأخطاء في الجولة الثانية، إذ أنهى الراجحي مساره بزمن بلغ 76.42 ثانية، بينما سجَّل الدهامي 76.96 ثانية، دون ارتكاب أي خطأ.

| الفارس السعودي رمزي الدهامي يجتاز جولته في التمايز بنجاح، ضمن منافسات نهائي قفز الحواجز الفردي في دورة الألعاب الآسيوية #ناغويا2026. pic.twitter.com/OBgHTflvME — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) October 4, 2026

وفي منافسات أخرى لقفز الحواجز للفردي، أضاف خالد المبطي ميدالية ثالثة للفروسية السعودية، بعدما تُوِّج بالبرونزية في منافسات ارتفاع 1.45 متر.

ونجح المبطي في بلوغ جولة التمايز بعدما أنهى الجولة الثانية دون أخطاء، مسجلاً زمناً قدره 78.66 ثانية، قبل أن يحسم المركز الثالث في جولة التمايز بزمن بلغ 45.35 ثانية.

وفي المنافسات ذاتها، استُبعدت نتيجة الفارس السعودي سعد العجمي بعد امتناع حصانه عن استكمال المسار.