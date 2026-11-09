انتخاب الشيخة هند بنت حمد آل ثاني نائبةً لرئيس اللجنة الأولمبية القطرية

انتُخبت الشيخة هند بنت حمد آل ثاني، شقيقة أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، نائبةً لرئيس اللجنة الأولمبية القطرية في الجمعية العمومية غير العادية التي عُقدت اليوم (الاثنين).

وتشغل الشيخة هند، شقيقة رئيس اللجنة الأولمبية القطرية الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني، منصب نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع.

وسبق للشيخة هند (42 عاماً) أن شاركت في سباق ترياثلون هامبورغ، وهو أكبر سباقات الترياثلون على مستوى العالم الذي أقيم عام 2021 في مدينة هامبورغ الألمانية.

وشهدت الجمعية العمومية التي عُقدت برئاسة الشيخ جوعان، تعيين محمد بن يوسف المانع نائباً للرئيس أيضاً، وذلك بعد اعتذار الدكتور ثاني بن عبد الرحمن الكواري عن منصبه.

الشيخة هند خلال حضورها الجمعية العمومية للجنة الأولمبية القطرية التي ترأَّسها الشيخ جوعان بن حمد (اللجنة الأولمبية القطرية)

وتأمل قطر التي تستضيف دورة الألعاب الآسيوية للمرة الثانية عام 2030، في استضافة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2036، لتحظى بالاستضافة الأولى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتتنافس قطر مع الهند، وجنوب أفريقيا، وألمانيا، والمجر، وكوريا الجنوبية، وتركيا.

ويتواصل «الحوار المستمر» مع المضيفين المحتملين المهتمين بعيداً عن الأضواء، على أن يعقبه اعتباراً من مارس (آذار) 2027 «حوار استراتيجي» مع قائمة أولية من المرشحين وفق ما أوضحت في يونيو (حزيران)، رئيسة اللجنة كوليندا غرابار-كيتاروفيتش.

شهدت الجمعية العمومية تعيين محمد بن يوسف المانع نائباً للرئيس أيضاً (اللجنة الأولمبية القطرية)

وقال الشيخ جوعان الذي يرأس أيضاً المجلس الأولمبي الآسيوي: «نمتلك في الوقت الحالي بنية رياضية جاهزة لاستضافة الأولمبياد بنسبة 95 في المائة، ولدينا خطة وطنية متكاملة تضمن جاهزية جميع المرافق بنسبة 100في المائة».