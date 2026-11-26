تتجه صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال إلى تسجيل أقوى أداء شهري منذ اندلاع الحرب الأميركية - الإيرانية في نهاية فبراير (شباط) الماضي، مع ارتفاع وتيرة تحميل الناقلات في ميناء رأس لفان، رغم القفزة الحادة في تكاليف التأمين على السفن العابرة للخليج، وما تفرضه من أعباء إضافية على تجارة الطاقة.

وأظهرت بيانات شركة «كلبر» المتخصصة في تحليل أسواق السلع، تسجيل 36 عملية رسو لناقلات الغاز المسال في محطة التصدير برأس لفان منذ بداية نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو أعلى عدد منذ اندلاع الحرب، متجاوزاً 21 عملية في سبتمبر (أيلول) و35 عملية في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ومن بين عمليات الرسو المسجلة خلال نوفمبر، نفذت 29 عملية بواسطة ناقلات لم تكن تبث إشارات نظام التعريف الآلي (AIS)، الذي يتيح تتبع حركة السفن ومواقعها، مقارنة بسبع ناقلات في سبتمبر و27 ناقلة في أكتوبر، وفق بيانات «كلبر».

وتعد قطر أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، وتعتمد في شحن معظم إنتاجها على المرور عبر مضيق هرمز. ورغم تسارع نشاط التحميل خلال نوفمبر، لا تزال صادراتها عند نحو 40 في المائة من مستويات ما قبل الحرب، بحسب تقديرات محللين.

تكاليف التأمين تتحول إلى عبء رئيسي

وبينما انصبت المخاوف في بداية الحرب على احتمال تعطل حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، يرى محللون أن التأثير الأكثر إلحاحاً بات اقتصادياً، مع ارتفاع أقساط التأمين ضد مخاطر الحرب، وما يترتب عليها من زيادة تكلفة نقل شحنات الغاز المسال من منطقة الخليج.

وقالت إكرام العلومي، مديرة الأبحاث في شركة «وود ماكنزي»، إن تكاليف التأمين ضد مخاطر الحرب للسفن الداخلة إلى الخليج ارتفعت من نحو 0.25 في المائة من قيمة السفينة في بداية العام إلى ما يصل إلى 5 في المائة، بل أكثر من ذلك في بعض الحالات.

وبالنسبة إلى ناقلة حديثة للغاز الطبيعي المسال تبلغ قيمتها نحو 250 مليون دولار، يمكن أن تضيف تكاليف التأمين الإضافية ما بين 2.5 مليون و12.5 مليون دولار إلى تكلفة الرحلة عبر الخليج، وفق تقديرات «وود ماكنزي»، في حين تواجه السفن الأقدم زيادات أقل، نظراً إلى انخفاض قيمتها.

وأوضحت العلومي أن الجهة التي تتحمل هذه التكاليف في نهاية المطاف تعتمد على ظروف السوق والقوة التفاوضية للأطراف. ففي الأسواق التي تشهد شحاً في الإمدادات، يكون المشترون المتنافسون على كميات محدودة من الغاز أكثر استعداداً لتحمل التكاليف الإضافية لضمان الحصول على الشحنات، بينما قد يواجه المنتجون تراجعاً في عوائدهم عندما تكون الأسواق أكثر توازناً.

وقالت إن أقساط التأمين ضد مخاطر الحرب لم تعد مجرد نفقات تأمينية، بل أصبحت عاملاً حاسماً في تحديد الجدوى الاقتصادية لتجارة الغاز الطبيعي المسال.

وتعكس هذه التطورات مفارقة في سوق الغاز القطري؛ فزيادة وتيرة تحميل الناقلات تشير إلى تحسن النشاط التصديري مقارنة بالأشهر السابقة للحرب، لكن استمرار الصادرات عند مستويات تقل كثيراً عن مستويات ما قبل الحرب، بالتزامن مع ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، يبقي الضغوط قائمة على حركة الإمدادات والاقتصادات المرتبطة بها.