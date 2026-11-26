وجَّه قائد بايرن ميونخ الألماني جوشوا كيميتش انتقادات لاذعة لإدارة النادي بسبب طريقة تعاملها مع المشكلات الصحية التي يعاني منها زميله، جمال موسيالا.

وقال كيميتش، عقب خسارة بايرن ميونخ أمام ليل الفرنسي بنتيجة 1/ 2، في دوري أبطال أوروبا، مساء الأربعاء: «يجب ألا يتم التعامل أبداً مع أمر كهذا على حساب أحد اللاعبين. بالطبع، يأتي النادي دائماً في المقام الأول، وهو أكبر من أي لاعب، لكنه ليس أكبر من الإنسان».

وأضاف: «هذا أمر غير مقبول على الإطلاق ولا يعكس ما يمثله بايرن ميونخ».

وأثارت الحالة الصحية لموسيالا جدلاً، بعدما طرح عضوا المجلس الإشرافي للنادي، أولي هونيس وكارل هاينز رومينيجه، إمكانية خفض راتب لاعب خط الوسط بسبب مشكلاته الصحية.

كما شكك المسؤولان علناً في قدرة موسيالا، الذي يُعَد من أصحاب الرواتب الأعلى في بايرن ميونيخ ويرتبط بعقد مع النادي حتى عام 2030، على استعادة مستواه السابق.

وقال كيميتش إن انتقاد أداء اللاعبين أمر مشروع، لكن وضع موسيالا مختلف، وكان ينبغي التعامل معه بعيداً عن وسائل الإعلام.

وأوضح: «هذا أمر ينبغي تسويته داخلياً، من خلال الجلوس إلى طاولة واحدة، بدلاً من محاولة حل المشكلة علناً».

واجتمع مسؤولو بايرن ميونخ مع ممثلي موسيالا، أول من أمس (الثلاثاء)، وأصدر الطرفان بياناً مشتركاً، عقب الاجتماع، جاء فيه: «تأتي صحة اللاعب فوق كل اعتبار بالنسبة للطرفين، ويحظى موسيالا بالدعم الكامل في رحلة تعافيه وعودته إلى الملاعب».

وقال كيميتش إنه يعتقد أن موسيالا لم يكن على دراية إلى حد كبير بالجدل الدائر علناً بشأن حالته، معتبراً أن ذلك أمر إيجابي.