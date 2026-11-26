يغيب الإيطالي يانيك سينر، المصنف ثانياً عالمياً، عن بطولة أستراليا المفتوحة لكرة المضرب في يناير (كانون الثاني) المقبل، وذلك بعد خضوعه لعملية جراحية في ركبته اليمنى، الثلاثاء، وفق ما أفاد به منظمو أولى البطولات الأربع الكبرى الخميس.

وذكر أندرو عبدو، المدير التنفيذي للاتحاد الأسترالي لكرة المضرب، في بيان اطلعت عليه وكالة الصحافة الفرنسية: «نحن على تواصل مستمر مع فريق يانيك، وقد أكدوا لنا أنه لن ينضم إلينا في بطولة أستراليا المفتوحة، في يناير، بسبب خضوعه لعملية جراحية مؤخراً».

ويغيب الإيطالي، البالغ 25 عاماً، عن المنافسات، منذ منتصف يوليو (تموز)، حين فاز في نهائي بطولة «ويمبلدون» على الألماني ألكسندر زفيريف الذي انتزع منه صدارة التصنيف العالمي، وذلك بسبب إصابته في ركبته اليمنى.

واستشار سينر عدة متخصصين وخضع لعلاجات تحفظية (غير جراحية) قبل أن يتخذ قرار إجراء الجراحة. كما أجّل عودته إلى المنافسات في عدة مناسبات، قبل أن يعلن رسميا انتهاء موسمه في أوائل أكتوبر (تشرين الأول).

وأجرى الإيطالي العملية الجراحية الثلاثاء في فنلندا، ووصفها في بيان بأنها «جراحة بسيطة».

وأضاف المتوَّج بخمسة ألقاب في البطولات الكبرى: «أفتقد ملاعب كرة المضرب كثيراً، وسأبدأ الآن رحلة التعافي مع فريقي»، من دون تحديد موعد لعودته إلى المنافسات.

ويرى متخصصون أن النجم الإيطالي سيحتاج إلى الانتظار ما بين ثلاثة إلى أربعة أشهر أخرى قبل العودة للمشاركة في الدورات والبطولات، لا سيما أن سينر خضع أيضاً لعملية جراحية لاستئصال اللوزتين خلال الأسابيع الأخيرة؛ ما أدى إلى فقدانه كثيراً من وزنه.

وبالتالي، قد يتعيّن الانتظار حتى انطلاق الجولة الأميركية على الملاعب الصلبة، وتحديداً دورتي «إنديان ويلز» و«ميامي» لماسترز الألف نقطة في مارس (آذار) المقبل، لرؤية سينر يعود إلى ملاعب الكرة الصفراء مجدداً.

وأحرز سينر لقب بطولة أستراليا المفتوحة مرتين عامي 2024 و2025، علماً بأن النسخة المقبلة من أولى بطولات «غراند سلام» ستُقام في الفترة الممتدة من 17 حتى 31 يناير (كانون الثاني) 2027.