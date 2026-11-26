أعرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن فخره بالأداء الذي قدمه فريقه الجديد والتطور الذي أظهره لاعبوه في بداية مشواره مع الفريق، رغم التعادل المثير 2 / 2 أمام مضيفه سبورتنغ لشبونة البرتغالي في دوري أبطال أوروبا مساء الأربعاء.

واستهل المدرب الأرجنتيني مشواره مع مانشستر يونايتد بخسارة قاسية أمام ليفربول برباعية نظيفة يوم الأحد الماضي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتواصلت معاناة مانشستر مساء الأربعاء، بعدما تسبب حارس المرمى سيني لامنس في ركلة جزاء لصالح سبورتنغ، نجح لويس سواريز في تحويلها إلى هدف، بعدما تصدى الحارس لمحاولته الأولى، لكن برونو فرنانديز سجل هدفين، ليضع الفريق الإنجليزي في المقدمة قبل أن يدرك سواريز التعادل لسبورتنغ في الشوط الثاني.

وتبددت آمال بوكيتينو في تحقيق فوزه الأول مع مانشستر بعدما ألغى الحكم هدفاً عكسياً سجله الحارس كايكي بيريرا بالخطأ في شباك فريقه.

وقال بوكيتينو لشبكة «تي إن تي سبورتس» بعد المباراة: «أشعر بفخر كبير بلاعبينا. كانت مباراة صعبة للغاية».

وأضاف: «أعجبني أداء الفريق على مدار 90 دقيقة، وكذلك الشخصية والروح القتالية. ومن الصعب أن تتعرض فيها لهذا القدر من العقاب».

وأشار: «كل ما يمكنني قوله هو أنني أشعر بالفخر باللاعبين. أعتقد أننا أظهرنا اليوم الطريقة التي نريد أن نلعب بها. لم يمض سوى أسبوع واحد على بدء العمل معاً، وأشعر بفخر كبير. وقد قلت لهم ذلك بعد المباراة».

وأكد المدرب الأرجنتيني: «علينا دائماً بذل جهد مضاعف، وأن نكون أكثر تركيزاً وانتباهاً، وأن نبذل كل ما في وسعنا لاستعادة نشاطنا بشكل أفضل».