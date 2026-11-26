واصل الأربعيني ليبرون جيمس كتابة التاريخ في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (إن بي إيه) بعدما بات أكبر لاعب يحقق «تريبل-دابل» في فوز فريقه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز على ضيفه ميامي هيت 111-104، الأربعاء.

وسجل «الملك» ليبرون، أفضل لاعب في الدوري أربع مرات والذي بلغ 42 عاماً في 30 ديسمبر (كانون الأول)، 25 نقطة، وهو أفضل رصيد تهديفي له هذا الموسم، وأضاف إليها 12 تمريرة حاسمة، هي الأعلى أيضاً له هذا الموسم، و10 متابعات، محطماً رقمه القياسي كأكبر لاعب يحقق تريبل-دابل (تسجيل أرقام مزدوجة في ثلاث فئات إحصائية).

وأثنى إريك سبويلسترا، مدرب ميامي هيت، على إنجاز ليبرون، قائلاً: «الزمن ينتصر دائماً في النهاية، لكن ليبرون جيمس يواجهه حالياً بكل قوة وشراسة».

ورغم تقدم ميامي 32-29 في الربع الأول، فإن جيمس سجل 14 نقطة متتالية، منها 3 ثلاثيات، لصالح فيلادلفيا في غضون ما يزيد قليلاً على ثلاث دقائق في الربع الثاني، لينجح في تحويل تأخر فريقه بفارق 6 نقاط إلى تقدم بفارق 8 نقاط (47-39).

جيمس سجل 14 نقطة متتالية منها 3 ثلاثيات لصالح فيلادلفيا في غضون ما يزيد قليلاً على ثلاث دقائق (أ.ب)

وأنهى سفنتي سيكسرز الشوط الأول متقدماً بنتيجة 62-53، وهي الأفضلية التي حافظ عليها أصحاب الأرض طوال الشوط الثاني.

وقال جيمس: «أردنا العودة إلى هويتنا الدفاعية. لم ننجح في ذلك خلال الربع الأول، لكني أعتقد أننا استعدنا هذا الأداء في الدقائق الست والثلاثين التالية».

وبهذا الفوز، عزز فيلادلفيا صدارته في المنطقة الشرقية برصيد 15 انتصاراً مقابل 4 هزائم، منهياً في الوقت ذاته سلسلة انتصارات ميامي (10-7) التي استمرت لسبع مباريات توالياً.

ويتساوى الفريقان حالياً بسجل 2-1 في صدارة المجموعة الثانية ضمن منافسات الكأس في المنطقة الشرقية، علماً بأن فوز ميامي كان سيضمن له حسم صدارة المجموعة والتأهل إلى الأدوار الإقصائية من المسابقة.

وفي ظل غياب جويل إمبيد بسبب المرض، وخروج جايلن براون مبكراً من المباراة إثر شعوره بشد في عضلة الفخذ اليسرى، تولى ليبرون مسؤولية التسجيل وصناعة اللعب لزملائه.

وعلّق جيمس قائلاً: «هذا هو الجانب المفضل لديّ في أدائي، إلى جانب ذكائي في اللعب».

وأضاف أن «الوجود في الملعب والقيام بدور أشبه بدور لاعب الوسط كورترباك في كرة القدم الأميركية، ومراقبة زملائي وهم يتحركون في المسارات الصحيحة، بينما تقع على عاتقي مهمة إيصال الكرة إليهم في الوقت المناسب وبدقة عالية، كان أمراً ممتعاً».

أثنى إريك سبويلسترا مدرب ميامي هيت على إنجاز ليبرون (أ.ب)

وفرض تايريز ماكسي نفسه أفضل مسجل في صفوف سفنتي سيكسرز برصيد 30 نقطة، بينما أضاف في جي إيدجكومب 18 نقطة.

وقال جيمس عن زملائه الشباب: «إنهم بمثابة ثيران شابة بجانبي، فهم يمنحونني الدافع للاستمرار ويجددون طاقتي دائماً».

غادر ليبرون فريق لوس أنجليس ليكرز خلال فترة التوقف بين الموسمين، واختار الانضمام إلى سفنتي سيكسرز من بين عدة أندية، آملاً في الفوز بلقبه الخامس في الدوري.

في المقابل، برز اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو في صفوف الخاسر بتسجيله 32 نقطة، أضاف إليها 14 متابعة.