حقق فريق فناربخشة التركي فوزا مهما على نظيره شاختار دونيتسك الأوكراني بنتيجة 1 / صفر، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وسجل الهدف الوحيد فيدات موريكي مهاجم الفريق التركي في الدقيقة 56، بالمباراة التي أقيمت على ملعب ستامفورد بريدج في العاصمة البريطانية لندن، والذي يتخذه شاختار ملعبا له، في ظل عدم خوضه مباريات في أوكرانيا.

ورفع هذا الانتصار رصيد فناربخشة إلى 7 نقاط في المركز السابع عشر، أما شاختار فتوقف رصيده عند 4 نقاط في المركز السادس والعشرين.

وكان الفريق التركي فاز في المباراة الماضية على ليفربول الإنجليزي بنتيجة 3 / 2، ليواصل انطلاقته القوية في البطولة.

ويلعب شاختار في الجولة المقبلة مع سلوفان براتيسلافا السلوفاكي على ملعب الأخير، أما فناربخشة فيحل ضيفا على لاسك لينز النمساوي.