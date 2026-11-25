استعاد ليفربول الإنجليزي نغمة الانتصارات التي غابت عنه في الجولة الماضية ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عقب فوزه الثمين 3/ صفر على مضيفه كلوب بروج البلجيكي، اليوم الأربعاء، في الجولة الخامسة للمسابقة القارية.

وافتتح السويدي ألكسندر إيزاك التسجيل لليفربول في الدقيقة 13، فيما أضاف زميله الألماني فلوريان فيرتز الهدف الثاني في الدقيقة 79.

وعاد إيزاك لهز الشباك من جديد، مسجلا الهدف الثالث لليفربول وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 82، لينصب نفسه بطلا للقاء دون منازع.

وارتفع رصيد ليفربول، الذي تلقى خسارة مباغتة 2 / 3 أمام مضيفه فنربخشه التركي في الجولة الماضية، إلى 12 نقطة في المركز الخامس، محققا انتصاره الرابع في البطولة هذا الموسم.

وفي المقابل، توقف رصيد كلوب بروج، الذي تكبد خسارته الثانية مقابل 3 انتصارات، عند 9 نقاط في المركز الثالث عشر.