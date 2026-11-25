تعادل فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، مع مضيفه سبورتنج لشبونة البرتغالي بنتيجة 2 / 2، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال أوروبا.
وسجل الكولومبي لويس سواريز هدفي لشبونة، الأول في الدقيقة 33 من ركلة جزاء، والثاني في الدقيقة 80، بينما أحرز البرتغالي برونو فيرنانديز قائد مانشستر يونايتد، هدفي فريقه الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 48، والثاني في الدقيقة 50.
وبهذا التعادل، يرفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 7 نقاط في المركز التاسع عشر، وقد حصل على النقطة الأولى في عهد المدرب الجديد، الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، أما لشبونة، فقد وصل للنقطة العاشرة في المركز التاسع.