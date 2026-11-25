فاز فريق إنتر ميلان الإيطالي على ضيفه شتوتغارت الألماني بنتيجة 2 / صفر، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وسجل الكرواتي بيتار سويستش الهدف الأول لإنتر ميلان من ركلة جزاء في الدقيقة 57، ثم أضاف الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز الهدف الثاني في الدقيقة 74، ليحصل إنتر على 3 نقاط جديدة.

وبذلك يرفع الفريق الإيطالي رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثاني عشر، في حين توقف رصيد شتوتغارت عند 7 نقاط في المركز السابع عشر.

ويلعب إنتر الجولة المقبلة خارج ملعبه مع بوروسيا دورتموند الألماني، أما شتوتغارت فيستقبل ليل الفرنسي.