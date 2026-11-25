جدد فياريال الإسباني حظوظه في التأهل إلى الأدوار الإقصائية لبطولة دوري أبطال أوروبا، عقب فوزه الصعب 1-صفر على مضيفه سلافيا براغ التشيكي، الأربعاء، في الجولة الخامسة بمرحلة الدوري للمسابقة القارية.

ويدين فياريال بفضل كبير في تحقيق هذا الفوز لنجمه الكندي تاجون بوكانان، الذي أحرز هدف الفريق الإسباني الوحيد في الدقيقة 63، فيما عجز لاعبو سلافيا براغ عن إدراك التعادل على الأقل خلال الوقت المتبقي من اللقاء، ليتكبد الفريق التشيكي خسارته الرابعة في المسابقة هذا الموسم، فيما حقق تعادلاً وحيداً في مبارياته الخمس التي لعبها حتى الآن في البطولة الأهم والأقوى على مستوى الأندية في القارة العجوز.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد فياريال، الذي عانى من خسارة موجعة 2-3 أمام مضيفه برشلونة في لقائه الأخير بالدوري الإسباني يوم الأحد الماضي، إلى 6 نقاط، ليتقدم للمركز الـ22 مؤقتاً في ترتيب البطولة القارية، لحين اكتمال باقي مباريات تلك الجولة.

وكان هذا هو الفوز الثاني للفريق الملقب بـ«الغواصات الصفراء» في دوري الأبطال هذا الموسم، فيما تلقى ثلاث هزائم.

في المقابل، توقف رصيد سلافيا براغ عند نقطة واحدة في المركز الـ34 مؤقتاً، ليتأزم موقفه بشدة في الاستمرار بالمسابقة المرموقة.

يشار إلى أن الأندية الثمانية الأولى في جدول الترتيب سوف تصعد مباشرة إلى دور الـ16 في المسابقة، بينما يتعين على الفرق الحاصلة على المراكز من التاسع إلى 24 بجدول الترتيب خوض الدور المؤهل لمرحلة خروج المغلوب بالبطولة، لتحديد 8 متأهلين إضافيين إلى دور الـ16.