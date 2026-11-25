تلقى باريس سان جيرمان الفرنسي، حامل لقب بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسمين الأخيرين، لضربة موجعة في الفترة الأخيرة، بعد تعرض نجميه خفيشا كفاراتسخيليا وديزيري دوي لإصابات خطيرة.

ويسعى سان جيرمان لضم مهاجم آخر لصفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، فيما تشير تقارير إعلامية متعددة إلى أن النادي الفرنسي يخطط للتواصل مع جيانلوكا بريستياني، لاعب فريق بنفيكا البرتغالي، رغم رغبة ناديه في الاحتفاظ به.

وبإمكان الجناح الشاب (20 عاماً) اللعب على كلا الجناحين، حيث استهل الموسم بأداء متميز؛ إذ سجل 13 هدفاً وقدم ست تمريرات حاسمة في 21 مباراة خاضها في مختلف المسابقات.

وقبل يوم واحد من مباراة بنفيكا ومضيفه فيكتوريا بلزن التشيكي، التي تقام الخميس، ببطولة الدوري الأوروبي، واجه ماركو سيلفا، المدير الفني للفريق البرتغالي، أسئلة حول اهتمام فريق العاصمة الفرنسية باللاعب، حيث قال المدرب السابق لفولهام الإنجليزي: «أنا لا أخشى شيئاً».

ويرتبط بريستياني بعقد مع بنفيكا يمتد حتى منتصف عام 2029، كما توصل الطرفان بالفعل لاتفاق شفهي لتمديد العقد حتى منتصف عام 2031، فيما أفادت صحيفة "ريكورد" البرتغالية بأن الاتفاق الجديد يتضمن زيادة كبيرة في الراتب، بالإضافة إلى شرط جزائي بقيمة 100 مليون يورو.

وعلق سيلفا على بنود العقد المرتقب قائلاً: «أنتم تدركون ماذا يعني وجود شرط جزائي. سواء أعجبني الأمر أم لا، فلو كان الشرط الجزائي 200 مليون يورو، ربما كان وضعنا أفضل قليلاً. لكنني لا أعتقد أن الحديث في هذا الأمر مهم».

وأضاف: «لقد قلت قبل 15 يوماً، عندما سئلت عن هذا الموضوع، إنه يمكن لجماهيرنا الاطمئنان، وأكرر ذلك الآن. بريستياني مرتبط معنا بعقد طويل الأمد، وبفضل أدائه المتميز، نحن في المراحل النهائية من المفاوضات لتمديد عقده».

وتابع سيلفا: «عقد اللاعب الحالي ومدته يمنحاننا القدرة على مواصلة العمل بهدوء. لم أضطر للحديث مع بريستياني حول هذا الأمر في أي وقت. وإذا كان يقدم أداء جيداً في الوقت الراهن، فذلك لأنه عمل بجدية كبيرة ويتمتع بتركيز عالٍ، وهذا بالضبط ما أبحث عنه».

وفي المقابل، يأمل نادي فيليز سارسفيلد في إتمام عملية انتقال اللاعب، حيث باع النادي الأرجنتيني بريستياني، الذي تدرج في أكاديميته، لبنفيكا مقابل 9 ملايين يورو في يناير (كانون الثاني) عام 2024، مع احتفاظه بنسبة 15 في المائة من حقوق انتقاله.

وإذا أُضيفت إلى ذلك مبالغ أخرى، مثل رسوم التدريب، فربما يحصل نادي فيليز على ما يقرب من 20في المائة من قيمة الصفقة.

وشارك بريستياني لأول مرة مع المنتخب الأرجنتيني في نوفمبر من العام الماضي، وبعد فترة غاب فيها عن تشكيلة الفريق، واستدعاه المدير الفني للمنتخب، ليونيل سكالوني، الشهر الماضي.

وشارك بريستياني في 4 مباريات من أصل 5 خاضها منتخب الأرجنتين خلال ذلك الشهر وفترة التوقف الدولي الأخيرة في نوفمبر الحالي، ليصل بذلك إجمالي مشاركاته الدولية إلى خمس مباريات.