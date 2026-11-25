استعاد أتلتيكو مدريد توازنه في مشواره بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بالفوز على ضيفه فايكينغ النرويجي بنتيجة 2 / صفر ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري، مساء الأربعاء.

وأجهز الفريق المدريدي على ضيفه بثنائية في الشوط الأول، حيث تقدم بهدف سجله النرويجي ألكسندر سورلوث بتسديدة قوية بيسراه من داخل منطقة الجزاء مستفيدا من تمريرة زميله أليكس جريمالدو في الدقيقة 19 من المباراة التي أقيمت على ستاد "الرياض متروبوليتانو".

وفي الدقيقة 24، أضاف النجم الأرجنتيني خوليان ألفاريز الهدف الثاني بركلة حرة سددها من خارج منطقة الجزاء، وتصدى لها حارس مرمى فايكينج، لكن تقنية خط المرمى، نبهت حكم المباراة بأن الكرة تجاوزت الخط.

وأكمل الضيوف اللقاء بنقص عددي في اللحظات الأخيرة بعد طرد هنريك فالشنر في الدقيقة 91.

وبهذه النتيجة، يحقق أتلتيكو مدريد بقيادة مدربه الأرجنتيني دييجو سيميوني فوزه الثاني في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، ليرفع رصيده إلى 7 نقاط في المركز 18 من أصل 36 فريقا في مرحلة الدوري، بينما تجمد رصيد فايكينج عند 4 نقاط في المركز 27.

وكان الفريق المدريدي بدأ مشواره في مرحلة الدوري بالخسارة أمام ليفربول الإنجليزي، ثم فاز على مانشستر يونايتد وتعادل مع شتوتجارت الألماني، وسقط بثنائية أمام بايرن ميونخ الألماني في الجولة الماضية.

كما بدأ فايكينج الذي يشارك في دوري أبطال أوروبا لأول مرة هذا الموسم مشواره في مرحلة الدوري بخسارة أمام شتوتجارت ثم فجر مفاجأة بالتعادل 3 / 3 مع بايرن ميونخ في الجولة الثانية، قبل أن يخسر مجددا أمام أستون فيلا الإنجليزي، وتدارك هذه الكبوة بفوز تاريخي على صباح الأذربيجاني بنتيجة 4 / 1 في الجولة الماضية.

وفي الجولة السادسة التي ستقام يومي 8 و9 ديسمبر/كانون الأول المقبل، سيحل أتلتيكو مدريد ضيفا على أيندهوفن بطل الدوري الهولندي في الموسم الماضي، بينما سيلعب فايكينج على أرضه أمام فينورد الهولندي.