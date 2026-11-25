واجه فريق بشكتاش التركي رحلة مرعبة إلى جورجيا، حيث كان متجهاً لخوض مباراته في بطولة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) ضد هبوعيل بئر السبع الإسرائيلي.

وتعرضت طائرة الفريق لعدة ضربات صاعقة أثناء تحليقها، ونظراً لسوء الأحوال الجوية، تعذر هبوط الطائرة في مدينة باتومي، مما اضطرها لتغيير مسارها نحو مطار «ريزه - أرتفين» في تركيا، ليجد الفريق نفسه مضطراً لإكمال الجزء الأخير من الرحلة براً.

وكانت الطائرة الخاصة التي تقل فريق بشكتاش أقلعت من مطار «صبيحة كوكجن» بمدينة إسطنبول قرابة منتصف النهار، لكنها ظلت تحلق في الأجواء الجورجية قبل أن يتم تحويل مسارها، إذ تبين أن الظروف في باتومي غير ملائمة للهبوط.

ووفقاً لما ذكره موقع «هابير 7» الإلكتروني التركي، فقد صرح مسؤولون بالنادي لقناة «تي آر تي سبور» التركية بأن الطائرة تعرضت لعدة صواعق، مما تسبب في تعرض الفريق لاضطرابات جوية عنيفة.

وفي تصريحات أدلوا بها عقب الهبوط في مدينة ريزه التركية، وصف المسؤولون الرحلة بأنها «كانت أكثر الرحلات توتراً التي شهدناها في حياتنا».

وانتشرت تفاصيل مسار الطائرة في الأجواء بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تابع نحو 3000 شخص مسار الرحلة لحظة بلحظة.

وأكد نادي بشكتاش تغيير مسار الرحلة في بيان عبر وسائل التواصل الاجتماعي جاء فيه: «هبطت الطائرة التي تقل فريقنا، والمتجهة إلى باتومي في جورجيا لخوض مباراة الدوري الأوروبي ضد هبوعيل بئر السبع، في مدينة ريزه بسبب سوء الأحوال الجوية في باتومي. وسيتوجه فريقنا إلى باتومي براً».

كما أدى هذا الاضطراب لإلغاء المؤتمر الصحافي للإيطالي فينتشينزو إيطاليانو، المدير الفني لبشكتاش، الذي كان مقرراً عقده في باتومي عشية المباراة، نظراً لاضطرار الفريق للسفر براً من ريزه.

يُذكر أن هذه المباراة تعتبر مواجهة بيتية لبشكتاش، لكنها تقام في جورجيا نظراً لتعذر خوض الأندية الإسرائيلية مبارياتها داخل تركيا.

وعادة ما يقوم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بنقل مثل هذه المباريات إلى ملاعب محايدة لدواع أمنية وتوترات دبلوماسية، ونتيجة لذلك، تم حرمان بشكتاش من ميزة اللعب على أرضه في ملعب (توبراش)، واضطر بدلاً من ذلك للسفر إلى باتومي الواقعة على ساحل البحر الأسود.

ويدخل فريق المدرب إيطاليانو المباراة بمعنويات عالية، مدعوماً بالأداء المميز للاعبه الصربي دوشان فلاهوفيتش، الذي سجل هدفين في مرمى قونية سبور بالدوري التركي، ليصل بذلك رصيده إلى خمسة أهداف في ثلاث مباريات.

يشار إلى أن بشكتاش يحتل المركز الثامن في ترتيب الدوري الأوروبي برصيد 7 نقاط، قبل خوض الجولة الخامسة من مرحلة الدوري في المسابقة القارية.