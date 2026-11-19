انضم البولندي روبرت ليفاندوفسكي والفرنسي أنطوان غريزمان والسويسري بريل إمبولو إلى قائمة اللاعبين الخمسة «الأعلى أجراً» في الدوري الأميركي لكرة القدم، عقب انتقالهم خلال الصيف الماضي، في فترة انتقالات أسهمت في ارتفاع إجمالي تعويضات اللاعبين في المسابقة بنحو 15 في المائة.

ويتقاضى ليفاندوفسكي راتباً أساسياً قدره 16 مليون دولار مع شيكاغو فاير، في حين يبلغ إجمالي تعويضاته المضمونة 19.51 مليون دولار، وفقاً للتقرير النهائي لرواتب عام 2026، الذي أصدرته رابطة لاعبي الدوري الأميركي لكرة القدم، الخميس.

ويحتل المهاجم البولندي المركز الثاني في قائمة اللاعبين «الأعلى أجراً» في المسابقة، خلف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد إنتر ميامي، الذي ارتفع راتبه الأساسي إلى أكثر من الضعف، ليبلغ 25 مليون دولار هذا العام بموجب عقده الجديد، في حين يصل إجمالي تعويضاته المضمونة إلى نحو 28.33 مليون دولار، وهو مبلغ يتجاوز إجمالي ميزانية الرواتب لدى 25 نادياً من أصل 30 في الدوري الأميركي.

وتقتصر هذه الأرقام على العقود المبرمة ضمن الدوري الأميركي، وتشمل المكافآت التسويقية وأتعاب وكلاء اللاعبين، لكنها لا تتضمن أي اتفاقات إضافية قد يبرمها ميسي، البالغ من العمر 39 عاماً، مع النادي أو الجهات التابعة له، فضلاً عن المكافآت المرتبطة بالأداء.

وكان ليفاندوفسكي، الذي أتم عامه الـ38 في أغسطس (آب) الماضي، قد سجل ظهوره الأول بقميص شيكاغو فاير في يوليو (تموز)، عقب رحيله عن برشلونة الإسباني، وأحرز تسعة أهداف خلال 19 مباراة خاضها في الدوري الأميركي.

وتُحتسب الأرقام الواردة في التقرير على أساس سنوي، بحيث تعكس إجمالي المبالغ التي يتقاضاها كل لاعب على مدار موسم كامل.