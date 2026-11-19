غابت الأسماء العربية عن قائمة الفائزين بجوائز الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لعام 2026، بعدما ذهبت جوائز اللاعبين والمدربين والاتحادات الوطنية والإقليمية إلى ممثلين من خارج العالم العربي، في ليلة شهدت تفوقاً يابانياً لافتاً، وحضوراً إيرانياً وكورياً شمالياً، خلال النسخة الثلاثين من الحفل الذي أقيم، الخميس، في العاصمة التايلاندية بانكوك.

واستضاف مسرح «أكسرا كينغ باور» الحفل للمرة الثانية في بانكوك، حيث تصدرت اليابان قائمة الدول الفائزة بأربع جوائز، تلتها إيران وكوريا الشمالية وأستراليا وتايلاند وبنغلاديش بجائزتين لكل منها، فيما امتد الغياب العربي إلى مختلف فئات التكريم، رغم وجود مرشحين عرب في بعض المنافسات.

وجاءت أبرز النتائج بتتويج الإيراني علي رضا بيرانفاند بجائزة أفضل لاعب في آسيا، متفوقاً على السعوديين سالم الدوسري وفراس البريكان، ليصبح أول حارس مرمى في تاريخ الجائزة ينجح في الحصول عليها، تقديراً لمستوياته مع المنتخب الإيراني ونادي تراكتور.

وعبّر بيرانفاند عن سعادته بالإنجاز، قائلاً: «الحصول على هذه الجائزة لحظة تاريخية لا تُنسى ومليئة بالمشاعر في حياتي. لكن قبل كل شيء، أشعر بسعادة وفخر كبيرين بتمثيل بلدي. لا أنظر إلى هذه الجائزة بوصفها إنجازاً فردياً؛ بل شرفاً يعود إلى الشعب الإيراني».

وفي فئة السيدات، توجت الكورية الشمالية كيم كيونغ يونغ بجائزة أفضل لاعبة في آسيا من أول ترشيح لها، بعد موسم متميز مع منتخب بلادها ونادي نايغوهيانغ للسيدات، حامل لقب دوري أبطال آسيا للسيدات.

وأصبحت كيم ثاني لاعبة من كوريا الشمالية تفوز بالجائزة، بعد مواطنتها ري كوم سوك التي توجت بها عام 2017.

وقالت اللاعبة عقب التتويج: «الآن بعد حصولي على هذه الجائزة، تحقق حلمي. أود أن أشكر جميع من حولي؛ زميلاتي ومدربيّ وعائلتي وبلدي. سأواصل بذل المزيد والمزيد من الجهد لتحقيق نجاحات أكبر، حتى أجلب الشرف لبلدي والمجد لآسيا».

وفي جوائز المدربين، حصل الياباني غو كورودا، مدرب ماتشيدا زيلفيا، على جائزة أفضل مدرب في آسيا للرجال، ليصبح ثامن مدرب ياباني يتوج بالجائزة.

أما جائزة أفضل مدربة في آسيا، فذهبت إلى الإيرانية مرضية جعفري، التي احتفظت بالجائزة للعام الثاني على التوالي، بعد موسم متميز مع نادي بام خاتون والمنتخب الإيراني الأول للسيدات، لتصبح ثاني مدربة تحقق هذا الإنجاز في نسختين متتاليتين.

وبذلك حصدت إيران جائزتين رئيسيتين؛ الأولى عبر بيرانفاند في فئة أفضل لاعب، والثانية عبر جعفري في فئة أفضل مدربة، بينما غاب المدربون العرب عن قائمة المتوجين في فئتي الرجال والسيدات.

وفي كرة قدم الصالات، فاز التايلاندي محمد عثمان موسى، لاعب خيمبي قرطاجنة الإسباني، بجائزة أفضل لاعب في آسيا، ليصبح ثاني لاعب تايلاندي يحققها بعد مواطنه سوفاووت ثوينكلانغ، الذي توج بها عام 2013.

وعلى صعيد اللاعبين الآسيويين المحترفين خارج القارة، فقد توج الكوري الجنوبي لي كانغ إن بجائزة أفضل لاعب آسيوي محترف خارج آسيا، ليصبح أول لاعب يحقق الجائزة في نسختين متتاليتين. وورد اسمه في قائمة الاتحاد الآسيوي مرتبطاً بناديي باريس سان جيرمان الفرنسي وأتلتيكو مدريد الإسباني.

وفي فئة السيدات، حصدت الأسترالية كايتلين فورد، لاعبة آرسنال الإنجليزي، جائزة أفضل لاعبة آسيوية محترفة خارج القارة، لتسجل إنجازاً تاريخياً بوصفها أول لاعب أو لاعبة يجمع بين ثلاث جوائز آسيوية مختلفة.

وكانت فورد قد فازت بجائزة أفضل لاعبة شابة في آسيا عام 2011، ثم جائزة أفضل لاعبة في آسيا عام 2016، قبل إضافة جائزة أفضل محترفة خارج القارة في نسخة 2026.

لحظة تتويج الإيراني علي رضا بالجائزة (إ.ب.أ)

وفي فئة المواهب الشابة، نال الياباني ريونوسوكي ساتو جائزة أفضل لاعب شاب في آسيا، بعد موسم 2025 - 2026 المتميز، وقد ورد اسمه في قائمة الفائزين مرتبطاً بناديي طوكيو الياباني وفالنسيا الإسباني.

أما جائزة أفضل لاعبة شابة في آسيا، فذهبت إلى الكورية الشمالية يو جونغ هيانغ، مهاجمة نادي 25 أبريل، بعد موسم حافل بالألقاب والإنجازات.

وامتد الغياب العربي إلى جوائز الاتحادات الوطنية، رغم وجود الاتحادين السعودي والأردني ضمن المرشحين لجائزة أفضل اتحاد وطني في الفئة البلاتينية، التي حسمها الاتحاد الياباني لكرة القدم.

وفي الفئة الماسية، حصل الاتحاد التايلاندي على جائزة أفضل اتحاد وطني، بينما ذهبت جائزة الفئة الذهبية إلى الاتحاد الهندي، وحصد الاتحاد البنغلاديشي جائزة فئة الياقوت.

وبذلك توزعت جوائز الاتحادات الوطنية الأربع بين اليابان وتايلاند والهند وبنغلاديش، دون أن يتمكن أي اتحاد عربي من الوصول إلى منصة التتويج.

وفي جائزة أفضل اتحاد إقليمي في آسيا، فاز اتحاد دول جنوب شرقي آسيا لكرة القدم «آسيان»، ليضيف جائزة جديدة إلى حصيلة اتحادات شرق وجنوب شرقي القارة.

كما شهد الحفل توزيع جوائز رئيس الاتحاد الآسيوي التقديرية لكرة القدم الشعبية، التي ذهبت جائزتها الذهبية إلى الاتحاد الياباني، والفضية إلى الاتحاد البنغلاديشي، والبرونزية إلى الاتحاد الميانماري.

وعززت هذه النتائج الحضور الياباني في الجوائز المؤسسية، بعدما جمع الاتحاد الياباني بين جائزة أفضل اتحاد وطني في الفئة البلاتينية والجائزة الذهبية لكرة القدم الشعبية، إلى جانب فوز اليابان بجائزتي أفضل مدرب وأفضل لاعب شاب.

وفي الجوائز الخاصة، منح الاتحاد الآسيوي جائزة «الماسة الآسيوية»، التي تمثل أعلى تكريم فردي في كرة القدم بالقارة، إلى الرئيس السابق للاتحاد السنغافوري لكرة القدم، الراحل ليم كيا تونغ، تقديراً لإسهاماته في تطوير اللعبة وإدارتها.

وأصبح ليم، الذي توفي في سبتمبر (أيلول) 2022، الشخصية التاسعة عشرة التي تنال هذا التكريم، حيث مُنحت له الجائزة بعد وفاته.

كما حصل الاتحاد الأسترالي لكرة القدم على جائزة تقدير استضافة كأس آسيا للسيدات، اعترافاً بجهوده في تنظيم النسخة الحادية والعشرين من البطولة.

وعلى مستوى الحصيلة الإجمالية للجوائز، جاءت اليابان في المقدمة بأربع جوائز، هي أفضل مدرب للرجال عبر غو كورودا، وأفضل لاعب شاب عبر ريونوسوكي ساتو، وأفضل اتحاد وطني في الفئة البلاتينية، والجائزة الذهبية لكرة القدم الشعبية.

وحصدت إيران جائزتين عبر علي رضا بيرانفاند ومرضية جعفري، بينما حققت كوريا الشمالية جائزتين بواسطة كيم كيونغ يونغ ويو جونغ هيانغ.

ونالت أستراليا جائزتين؛ الأولى عبر كايتلين فورد، والثانية جائزة تقدير استضافة كأس آسيا للسيدات، فيما جمعت تايلاند بين جائزتي أفضل لاعب لكرة قدم الصالات وأفضل اتحاد وطني في الفئة الماسية.

كما حصلت بنغلاديش على جائزتين، هما أفضل اتحاد وطني في فئة الياقوت، والجائزة الفضية لكرة القدم الشعبية.

وذهبت جائزة واحدة لكل من كوريا الجنوبية عبر لي كانغ إن، والهند في الفئة الذهبية للاتحادات، وميانمار في الجائزة البرونزية لكرة القدم الشعبية، إلى جانب جائزة اتحاد «آسيان» لأفضل اتحاد إقليمي، والتكريم السنغافوري بجائزة الماسة الآسيوية.

وبذلك، اختتم الاتحاد الآسيوي نسخته الثلاثين من الجوائز دون أي فائز عربي، سواء في الجوائز الفردية للاعبين والمدربين أو الجوائز المخصصة للاتحادات، رغم الحضور العربي في الترشيحات، وفي مقدمتها منافسة سالم الدوسري وفراس البريكان على أفضل لاعب، والاتحادين السعودي والأردني على الجائزة البلاتينية.

وأشار الاتحاد الآسيوي إلى أن جوائز أفضل لاعب ولاعبة شابة، وأفضل لاعب ولاعبة آسيوية محترفة خارج القارة، أُعلنت نتائجها خلال الحفل في بانكوك، على أن تُسلّم لأصحابها في موعد مناسب لاحقاً.