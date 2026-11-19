حرصت إدارة النادي الأهلي على تقديم رسالة دعم معنوية لمهاجم الفريق فراس البريكان، عقب فشله في الفوز بجائزة أفضل لاعب في آسيا لعام 2026، في خطوة عكست تقدير النادي لما قدمه اللاعب من مستويات لافتة وإسهامات مؤثرة خلال الفترة الماضية، رغم خروجه من سباق التتويج بالجائزة القارية.

ونشر الأهلي عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس» صورة لمهاجمه الدولي، أرفقها برسالة حملت الكثير من التقدير، قال فيها: «عالي المقام والجائزة ما وصلت مقامه.. الأوّل في عيوننا يا فراس»، في إشارة إلى اعتزاز النادي بإمكانات اللاعب، والتأكيد على أن مكانته داخل الفريق لا تتأثر بنتائج الجوائز الفردية.

ولم تقتصر رسائل المساندة على الجانب الإداري، إذ حرص المدافع التركي ميريح ديميرال، زميل البريكان في الفريق، على التعبير عن موقفه من النتيجة، وعلّق عبر حسابه في منصة «إكس» قائلاً: «الفائز الحقيقي في نظرنا»، في رسالة حملت دعماً واضحاً للمهاجم السعودي، وعكست حالة التضامن داخل غرفة ملابس الأهلي.

وكان البريكان قد دخل القائمة النهائية للمرشحين للجائزة الآسيوية، مستنداً إلى حضوره التهديفي ودوره المؤثر في مسيرة الأهلي نحو التتويج بلقب دوري أبطال آسيا، بعدما سجل هدف الانتصار في المباراة النهائية أمام ماتشيدا الياباني، فضلاً عن إسهاماته مع المنتخب السعودي.

وذهبت الجائزة في نهاية المطاف إلى الحارس الإيراني علي رضا بيرانوند، لاعب تراكتور، متفوقاً على البريكان وقائد الهلال سالم الدوسري.

ورغم ابتعاد الجائزة عن مهاجم الأهلي، فإن الرسائل التي تلقاها عقب إعلان النتيجة عكست حجم التقدير الذي يحظى به داخل ناديه، في وقت يواصل فيه اللاعب تمثيل أحد أبرز الأسماء الهجومية السعودية، وسط تطلعات جماهير الأهلي لمواصلة حضوره وتأثيره في الاستحقاقات المقبلة.