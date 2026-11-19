واصل فريق أبها تحضيراته لمواجهة الشباب الخميس المقبل، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، إذ أجرى مناورة فنية، الأربعاء، أعقبتها حصة تدريبية استرجاعية، الخميس، ضمن البرنامج الإعدادي الذي يشرف عليه المدرب تيو بيريجا.

ومن المقرر أن يحصل لاعبو أبها على راحة، الجمعة، عقب الحصة الاسترجاعية، في إطار تنظيم الأحمال البدنية قبل الدخول في المرحلة الأخيرة من الاستعدادات لمواجهة الشباب، التي يتطلع خلالها الفريق الأبهاوي إلى تحقيق نتيجة إيجابية مع استئناف منافسات الدوري.

وكشفت مصادر خاصة لـ«الشرق الأوسط» عن استعانة مدرب أبها، تيو بيريجا، بنحو 6 لاعبين من الفئات السنية تحت 21 و18 عاماً، للمشاركة في المناورة الخاصة التي أجراها الفريق الأول، الأربعاء، ضمن تحضيراته لاستئناف منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وأوضحت المصادر أن من أبرز اللاعبين الذين شاركوا في المناورة إبراهيم حسن، مدافع فريق تحت 21 عاماً، ومحمد حمسل، هداف الفئة ذاتها.

وحسب المصادر، فقد حظي المدافع إبراهيم حسن بإعجاب الجهاز الفني، بعدما قدم مستوى ممتازاً خلال المناورة، نال إشادة المدرب بيريجا، الذي تابع أداء العناصر الشابة للوقوف على إمكاناتها الفنية عن قرب.