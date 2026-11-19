حقق باريس إف سي الفرنسي فوزه الأول في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للسيدات، بتغلبه على ضيفه كويه الدنماركي بنتيجة 2-1، الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المسابقة.

ورغم تقدم الفريق الدنماركي مبكراً عن طريق كاثرين بولسون في الدقيقة 12، نجح باريس في قلب تأخره إلى فوز، بعدما أدركت الكوستاريكية شيكا سكوت التعادل في الدقيقة 35، قبل أن تخطف سيلينا الحسين هدف الفوز في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني.

ورفع باريس إف سي رصيده إلى خمس نقاط في المركز الحادي عشر، بفارق الأهداف خلف مواطنه باريس سان جيرمان، صاحب المركز العاشر، فيما تجمد رصيد كويه عند أربع نقاط في المركز الثاني عشر.