فقد التعاون السعودي صدارة المجموعة الثالثة في دوري أبطال آسيا الثاني، بتعادل سلبي على أرضه ووسط جماهيره أمام النهضة العماني، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة.

كان التعاون الأكثر خطورة وسيطرة، ولكنه لم يستغل 14 محاولة هجومية منها 4 تسديدات على مرمى منافسه.

وفي المقابل، اكتفى الفريق العماني بخمس محاولات، ولكنه لم يسدد كرة واحدة على مرمى التعاون، ليخرج الفريقان بشباك نظيفة في المباراة التي أقيمت على ستاد الملك عبد الله في مدينة البريد.

وبهذه النتيجة، يتراجع التعاون للمركز الثاني برصيد 11 نقطة، أمامه الريان القطري بـ 12 نقطة، وقد تأهلا معاً في وقت سابق لدور الـ16، بينما يتذيل النهضة الترتيب برصيد نقطتين فقط، أمامه الفيصلي الأردني بثلاث نقاط في المركز الثالث، وودعا منافسات البطولة معاً.

وكان الريان أكد تأهله بفوز ثمين خارج أرضه على الفيصلي الأردني بنتيجة 1-صفر في وقت سابق الأربعاء.

وفي الجولة السادسة التي ستقام يوم 9 ديسمبر (كانون الأول)، سيلعب النهضة العماني على أرضه أمام الفيصلي؛ ساعياً لرد اعتباره من الخسارة أمام الفريق الأردني بنتيجة 2-صفر في الجولة الثانية، بينما سيحل التعاون السعودي ضيفاً على الريان القطري، ساعياً لتأكيد تفوقه بعد الفوز 2-1 على الريان في المباراة الأولى.