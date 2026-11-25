حذر هانزي فليك، مدرب برشلونة، لاعبي الفريق من ارتكاب أخطاء ساذجة، وذلك بعد فوز مريح على صباح في أذربيجان بنتيجة 4 / 1 ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، مساء الأربعاء.

وقال فليك في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء "لقد دخل منافسنا المباراة بثقة ودفعنا لارتكاب الأخطاء، ويبقى تسجيل هدف هو الأمر الأهم في مثل هذه المباريات، وبشكل عام أنا سعيد بالنقاط الثلاث، لكنني لست راضيا عن الهدف الذي دخل مرمانا لأنه جاء بعد خطأ ساذج".

وأضاف في تصريحات، أوردتها صحيفة ماركا الإسبانية: "في دوري أبطال أوروبا، لا يمكن السماح للمنافس بخلق فرص بهذا الشكل، لقد ارتكبنا أخطاء سهلة وساذجة، ويجب أن نتحسن، لكن عدنا بثلاث نقاط مهمة".

وأشار المدرب الألماني "لقد لعبنا بشراسة أكبر، وسجلنا 3 أهداف، وأنا سعيد بتسجيلها عبر أكثر من لاعب".

وهز برشلونة شباك صباح الأذربيجاني عبر الثلاثي الهجومي، حيث سجل الإنجليزي أنتوني جوردون هدفين، وأضاف كريم أديمي وجابرييل جيسوس هدفا لكل منهما.

وانتقل هانزي فليك للإشادة بالظهير الأيسر أليخاندرو بالدي، قائلا "لقد قدم مباراة رائعة، لكن اضطررت لاستبداله بعد إصابة في كاحل قدمه، وسننتظر نتائج الفحوصات غدا الخميس لتقييم حجم الإصابة".

وأردف: "لقد قدم بالدي أداء مميزا، وهو أمر صعب للاعب لا يشارك أساسيا منذ فترة طويلة".

وفسر المدير الفني لبرشلونة أيضا استبدال بيدري بين الشوطين ليشارك مكانه داني أولمو، قائلا في ختام تصريحاته "الخطة كانت أن يشارك كلاهما لمدة 45 دقيقة مهما حدث في المباراة".