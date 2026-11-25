عطل فريق «إيه إس روما» سلسلة انتصارات باريس سان جيرمان الفرنسي حامل لقب دوري أبطال أوروبا في الموسمين الماضيين بعد تعادلهما 2 / 2 في مباراة مثيرة ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري، مساء الأربعاء.

وتقدم الفريق الإيطالي بهدف مبكر، سجله ماريو هيرموسو بعد مرور خمس دقائق من المباراة التي أقيمت على ملعب حديقة الأمراء، معقل الفريق الباريسي.

وأدرك أبطال أوروبا التعادل بهدف للمدافع الأوكراني إيليا زابارني في الدقيقة 31، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1 / 1.

واهتزت الشباك مرتين في الشوط الثاني بركلتي جزاء، حيث تقدم سان جيرمان بهدف عثمان ديمبلي في الدقيقة 62، ورد السويدي دونيل مالين بهدف في الدقيقة 78، ليمنح الضيوف نقطة ثمينة.

كسر هذا التعادل سلسلة من 12 انتصارا متتاليا لباريس سان جيرمان في جميع المسابقات هذا الموسم، ليبقى في المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 13 نقطة أمامه ريال مدريد الإسباني في الصدارة بـ 15 نقطة محققا العلامة الكاملة.

في المقابل، يحتل روماالمركز 25 من أصل 36 فريقا في هذه المرحلة برصيد 5 نقاط.