اقتنص ليل الفرنسي انتصاره الأول في مسيرته بمرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا، وجدد آماله في الاستمرار بالمسابقة، بعدما قلب تأخره صفر / 1 أمام ضيفه بايرن ميونخ الألماني، إلى انتصار ثمين ومستحق بنتيجة 2 / 1، الأربعاء، في الجولة الخامسة بالمسابقة القارية.

وبادر بايرن بالتسجيل في الشوط الأول بتوقيع دايو أوباميكانو في الدقيقة 15، قبل أن يتعادل الياباني أياسي أويدا لليل في الدقيقة 62.

وجاء هدف الفوز الثمين لليل في الدقيقة 65 عبر (النيران الصديقة)، بعدما أحرز أليكسندر بافلوفيتش، لاعب بايرن، هدفا بالخطأ في مرمى الفريق البافاري.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد ليل، الذي تعادل في لقاء وخسر في 3 مباريات، خلال مواجهاته الأربع الأولى بالمسابقة، إلى 4 نقاط في المركز الـ29.

في المقابل، توقف رصيد بايرن، الذي تلقى خسارته الأولى في البطولة هذا الموسم، مقابل فوزين وتعادلين، عند 8 نقاط في المركز الخامس عشر.